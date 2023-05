Mark Hamill soutient la refonte de Luke Skywalker, mais ne pense pas que Star Wars ait besoin de Young Luke Stories

Le sujet de la refonte est toujours un sujet qui suscite un débat houleux, mais en ce moment, on utilise également la technologie deepfake ou de vieillissement pour revenir en arrière sur les acteurs plus âgés afin de les faire ressembler à eux-mêmes. Pour Marc Hamilil a déjà fait une apparition en tant que Luke Skywalker de ces deux manières technologiques dans Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett. Dans une nouvelle interview, le Guerres des étoiles la légende s’est ouverte sur l’héritage de son personnage et sur le fait qu’il n’est pas réellement opposé à ce que quelqu’un d’autre soit choisi pour le rôle d’un jeune Luke Skywalker. Sa seule réserve est qu’il ne pense pas vraiment que la franchise ait besoin de plus d’histoires sur Luke.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Hamill est revenu en tant que Luke Skywalker dans le Guerres des étoiles trilogie suite, commençant par le réveil de la force et bien que les films aient suscité des opinions très controversées de la part des fans, ils étaient financièrement énormes et l’histoire n’est pas encore terminée. Luke étant apparu dans Le Mandalorienqui est défini après Le retour du Jedi, la question est de savoir s’il y aura plus d’histoires racontées de cette époque, et Hamill a sa propre opinion sur la question de savoir si cela devrait se produire et qui devrait jouer le personnage si c’est le cas. Il a dit à Esquire :

« Les gens disent : ‘Oh, maintenant tu vas pouvoir faire toute une série de Luke après le Retour du Jedi.’ J’ai dit: « Je ne pense pas. » Tout d’abord, ils n’ont pas besoin de raconter ces histoires, mais s’ils le font, ils pourraient trouver un acteur adapté à leur âge. »

Évidemment, c’est quelque chose que Lucasfilm a essayé avec Solo : Une histoire de Star Wars, lorsque Han Solo de Harrison Ford a été joué par le beaucoup plus jeune Alden Ehrenreich pour raconter une histoire préquelle sur le personnage emblématique. Ce film ne s’est pas transformé en un succès au box-office pour de nombreuses raisons, notamment les comparaisons constantes faites entre Ehrenreich et Ford dans leurs rôles respectifs.





Mark Hamill reviendra-t-il en tant que fantôme de la force dans les nouveaux films Star Wars ?

Films des studios Walt Disney

En plus des histoires d’un jeune Luke Skywalker potentiellement sur les cartes à l’avenir, le retour de Daisy Ridley en tant que Rey Skywalker dans le premier nouveau Guerres des étoiles film de Lucasfilm depuis 2019 L’Ascension de Skywalker. Ce film doit être réalisé par Sharmeen Obadiah-Chinoy et en tant que suite directe de la trilogie de la suite, il y a une opportunité pour Hamill de reprendre son rôle de Luke d’une manière ou d’une autre, potentiellement en tant que fantôme de la Force. Interrogé sur une telle chose qui se passe, Hamill a rappelé à tout le monde exactement comment ce type d’information n’est pas quelque chose dont on parle ouvertement. Il a dit:

« Une chose que vous apprenez en travaillant pour Lucasfilm : tout est confidentiel. Tout est confidentiel. Donc, si j’étais impliqué, je ne pourrais pas vous le dire. Et si je n’étais pas impliqué, je ne pourrais pas vous le dire. . Donc, je ne sais pas. Nous le découvrirons tous ensemble, je suppose.

Il semble que nous devrons simplement attendre pour voir si nous reverrons Mark Hamill jouer à Luke Skywalker dans une certaine mesure, mais dans l’ensemble, il semble qu’il en ait surtout fini avec la présence du personnage à l’écran.