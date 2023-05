Quentin Tarantino partage les détails d’avoir raté la réalisation d’un film de James Bond

Quentin Tarantino est presque arrivé à la fin de sa carrière de réalisateur, avec son dixième film à venir qui devrait être son dernier passage derrière la caméra. En tant que tel, il a partagé des détails sur certains de ses films plus anciens et aussi sur ceux qu’il n’a jamais pu faire. L’un de ces derniers était son interprétation d’un film de James Bond, qui l’aurait vu donner sa tournure à Ian Flemming. Casino Royale.





Tarantino a vraiment frappé le grand moment avec Pulp Fiction en 1994, et comme projet de suivi, il voulait tirer sur le super espion le plus célèbre du monde. Cependant, comme beaucoup d’autres avant lui, il semble que ce n’était pas censé l’être, mais le réalisateur a récemment partagé comment il avait prévu de le faire dans une interview avec Deadline. Il a dit:

« C’est ce que je voulais faire après que Pulp Fiction ait fait ma version de Casino Royale, et cela aurait eu lieu dans les années 60 et ne concernait pas une série de films Bond. Nous aurions choisi un acteur et être un et J’ai donc pensé que nous pouvions le faire. Mais il s’est avéré que les Brocolis trois ans plus tôt avaient compris que quelqu’un allait essayer de faire ce que j’avais fait. Et donc ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont juste conclu un accord général avec le domaine Fleming et a dit : « Nous avons les droits cinématographiques sur tout ce qu’il a écrit. Nous allons juste vous donner beaucoup d’argent. C’est pour tout ce qu’il a écrit. Si quelqu’un veut en faire un film, ils doivent venir à nous.' »

Quentin Tarantino dit que la franchise Bond devrait revenir aux romans de Flemming

Eon Productions

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de romans de James Bond qui ne soient pas devenus familiers à travers leurs homologues cinématographiques, Quentin Tarantino dit que les films et les livres sur lesquels ils sont basés sont si éloignés que le nouveau Bond pourrait assez facilement revenir en arrière et raconter à nouveau les mêmes histoires. , mais cette fois suivre l’intrigue réelle des romans. Il a continué:

« Tant de livres ont ces noms vraiment classiques et ces aventures vraiment classiques. Et pour la plupart, beaucoup d’entre eux, ils n’ont jamais fait le livre. Ils n’ont jamais fait les histoires. Ils ont pris l’intrigue et peut-être la Bond girl ou peut-être que le méchant, puis a suivi son propre chemin. Tom Mankiewicz a suivi son propre chemin. Il a écrit pour beaucoup d’entre eux. Je pense qu’ils ne devraient pas refaire les films mais en fait simplement faire les livres, mais les faire comme ils le font. ont été écrits. Et ceux-ci seraient tous flambant neufs.

Bien sûr, pour le moment, il n’y a aucune idée réelle de la direction que prendra la franchise Bond. Le casting du successeur de Daniel Craig reste à décider, et jusque-là, tout le reste n’est plus que spéculation. En attendant, Tarantino ne semble pas avoir l’intention de revenir sur son opportunité manquée de Bond et se concentre entièrement sur la sortie prochaine de son dernier film de réalisateur dans les cinémas.