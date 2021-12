Anime 2021 : Voici les 7 meilleures ouvertures de l’année

La fin d’année n’est pas seulement une bonne occasion de se voir faits saillants de l’anime à venir mais aussi pour rattraper les temps forts manqués. Les ouvertures peuvent aider à décider quoi d’autre à surveiller – après tout, elles sont souvent l’une des premières choses que vous voyez d’une série. Par conséquent, ils devraient les convaincre de continuer à chercher et, idéalement, d’être bien agrippés bonne musique et animation particulièrement élaborée.

Bref : une ouverture doit donner envie de plus. Et ici, nous vous montrons quelles 7 ouvertures cela a le mieux fonctionné.

Juste à l’avance : Il s’agit d’ouvertures qui ont été créées cette année. Certaines séries ont peut-être commencé plus tôt, mais ont eu une nouvelle intro cette année. A l’inverse, par exemple, « Attack on Titan: The Final Season » est disqualifié car la série et l’ouverture ont commencé en décembre 2020. Et puisqu’il s’agit de 7 intros sur des centaines, tous vos favoris personnels ne se trouvent pas ici. Mais la section des commentaires est toujours ouverte aux suggestions.

7ème place des meilleures ouvertures d’anime en 2021 : Mushoku Tensei / Jobless Reincarnation

La liste commence par une intro, qui montre quelques petites faiblesses, mais est globalement très convaincante. Parce qu’avec le très début épique et la fin très bourrée d’action, que « Mushoku Tensei » alias « Réincarnation sans emploi » présente ici, la section du milieu a l’air un peu ordinaire.

Mais ce n’est qu’un petit défaut, car la musique à elle seule transmet un effet très prenant ici Ambiance aventurequi réveille immédiatement l’envie de s’immerger dans l’univers du hit Isekai.

6ème place dans les meilleures ouvertures d’anime en 2021 : The Promised Neverland Saison 2

Parfois, une intro peut être nettement meilleure que la série qu’elle annonce. Parce que tandis que la saison 1 de « The Promised Neverland » était un grand et passionnant anime mystère, la deuxième saison a mis le tout à une fin inutilement précipitée et donc décevante.

Avec l’ouverture, tout semblait encore bien, car il a le images frappantes et choquantes par Manga et Anime excellemment utilisé pour eux-mêmes, mais en même temps nourri l’espoir que ses protagonistes pourraient encore faire face à leur situation impossible. J’espère une meilleure finale comme celui du manga s’est également réveillé, mais même si cela n’a pas été réalisé, l’intro tient toujours debout.

5ème place dans les meilleures ouvertures d’anime 2021 : Oddtaxi

L’une des grandes perles de l’anime de cette année s’est démarquée avec son générique. « Oddtaxi » est un peu plus minimaliste, mais avec les visuels originaux, il donne un bon aperçu des efforts que le très distribution large et merveilleusement caractérisée doit passer.

Le tout est souligné par un très piste hip hop décontractée, mais il ne faut pas s’y tromper. Car « Oddtaxi » reste l’une des séries les plus excitantes de cette année.

4ème place dans les meilleures ouvertures d’anime 2021 : Megalobox Nomad

« Megalobox 2: Nomad » montre que cela peut être encore un peu plus minimaliste, mais cela semble être la décision absolument juste ici. Ce placement est aussi largement dû à la musique – celle avec la sienne Style occidental ou de type Tarantino montre à nouveau comment l’anime est principalement inspiré de séries plus anciennes, dont bien sûr le manga des années 60 « Ashita no Joe ».

Et malgré ou peut-être à cause du design plutôt discret, « Megalobox » a commencé chaque semaine avec une intro, ce qui donne une autre raison de rattraper le reste de cette série quelque peu négligée.

3ème place dans les meilleures ouvertures d’anime 2021 : Vivy : Fluorite Eye’s Song

Une ouverture ne doit pas nécessairement convaincre les gens qui ont déjà commencé une série – ils sont déjà là. Mais il peut aussi être utilisé comme propre remorque Ce n’est pas pour rien que de nombreux studios ou éditeurs téléchargent eux-mêmes les ouvertures sur des plateformes telles que YouTube.

« Vivy: Fluorite Eye’s Song » en est l’un des meilleurs exemples, car même si la vidéo seule est à peine reconnaissable de quoi il s’agit (des robots ? Des agents secrets ? Il y a un spectacle sur scène, alors peut-être un anime d’idole ?), Le des aperçus courts et époustouflants du monde vous donnent envie de plus et, espérons-le, sécurisent l’anime l’une ou l’autre place sur une liste de surveillance.

2e place dans les meilleures ouvertures d’anime en 2021 : Kobayashi’s Dragon Maid S

Dans l’intro de « Miss Kobayashi’s Dragon Maid S » il y a certes sur beaucoup d’essais et de tests set, dont le groupe « fhana », qui a déjà chanté la chanson titre de la saison 1. La plus grande innovation est probablement que le Le facteur de service du ventilateur a un peu augmenté voudrais.

Mais le résultat t’a encore pulvérisé charme irrésistible, ce n’était donc certainement pas une mauvaise décision d’utiliser à nouveau l’ancienne recette du succès – similaire à la prochaine et dernière entrée :

1ère place dans les meilleures ouvertures d’anime 2021 : Aventure – Stone Ocean

Chaque fois qu’une nouvelle saison de « JoJo’s Bizarre Adventure » apparaît, vous pouvez en principe réserver une place en tant que meilleure ouverture pour la série. Donc aussi pour la partie 6 : « Stone Ocean », qui combine de nombreux éléments des saisons plus anciennes, mais reste unique dans la gamme globale d’ouvertures.

Beaucoup de couleurs un peu écrasantes pour la plupart des lecteurs vidéo, des moments de personnages sympas, une mode absurde mais élégante, de la bonne musique et des spoilers, qui ne peuvent être reconnus que lorsque vous vivez les moments pertinents de la série. C’est-à-dire « JoJo » comme nous le connaissons et l’aimons. Mettre la série sur une telle liste peut sembler assez prévisible. Mais après que l’anime ait fait des ouvertures en dentelle une marque de fabrique, en fait juste aussi.