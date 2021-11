La robe Schiaparelli de Lady Gaga pour l’inauguration de Joe Biden n’était pas à l’épreuve des balles

Boden Robe midi Harriet en maille GRY Femme Boden, Grey - 36 N

Qui aurait cru qu'il était possible d'allier chaleur ET élégance ? En maille de laine douce et ultra-chaude, cette robe midi à col V présente des manches blousantes et un col chemise. Le lien à la ceinture vous assure une coupe flatteuse et les fentes sur les côtés de l'ourlet vous permettent de bouger librement. Optez pour des tons unis subtilement assortis ou jouez la carte du colourblock contrastant. Très chic !