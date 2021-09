Mark Hamill et les fans partagent leurs réflexions sur Star Wars: Visions

Disney+

L’interprète historique de Luke Skywalker et sa curieuse déclaration sur Star Wars : Visions. Les fans ont eu la chance de laisser leur avis sur l’émission.

Star Wars : Visions, démonstration de Disney+, est un concept révolutionnaire qui rassemble la mythologie de la création de Georges Lucas avec le style animé du Japon. Ainsi, une série d’anime explore les différentes alternatives dans cette galaxie pleine de Jedi, Sith, droïdes, vaisseaux spatiaux et beaucoup d’action. La réalité est que ces contenus ont un point commun, bien qu’à première vue cela puisse ne pas en avoir l’air. Bien sûr, Lucas a trouvé une partie de son inspiration pour les films dans la culture japonaise : le cinéma de Akira Kurosawa et les courageux samouraï.

Visions Il a un casting luxueux et cela montre que les studios en charge de cette série ont utilisé toute leur créativité pour que chacun des épisodes soit un véritable festin visuel. Le style animé et Guerres des étoiles C’est un mélange qui ne fascine peut-être pas tous les fans, mais il est important de le souligner comme une voie différente pour la franchise et un autre monde qui mérite une chance.

Que pensez-vous de Star Wars : Visions ?

Une voix autoritaire quand il s’agit de galaxie lointaine C’est le Marc Hamill, l’acteur qui a donné vie à Luke Skywalker, l’un des personnages paradigmatiques de la saga. On sait que l’interprète a une vie très active sur ses réseaux sociaux, où un fan l’a interrogé sur Star Wars : Visions. La réponse de « Luc« Cela a surpris tous ceux qui ont eu l’occasion de le lire.

« Franchement, je n’avais jamais entendu parler de Visions avant de voir votre tweet. Je l’ai googlé et j’ai vu la bande-annonce. Il a l’air très impressionnant et prometteur. Un excellent moyen d’apporter de la fraîcheur et de la diversité tout en évitant les répétitions obsolètes de ce qui a été fait auparavant », a déclaré Hamill. L’acteur suggère que ce nouveau contenu revigore la marque Guerres des étoiles, mais il est étrange qu’il n’ait jamais entendu parler de la série jusqu’à ce qu’on lui en parle.

Et qu’en disent les fans Star Wars : Visions? Marcus W. a déclaré sur Rotten Tomatoes : « Le meilleur contenu Star Wars depuis des années « . Pour sa part, Nolan F. exprimé : « Un seul épisode m’a ennuyé. Brillant! ». Alberto porte un regard particulier sur ce mix : « Certaines choses n’ont pas besoin d’une version anime. Les dialogues peuvent fonctionner dans One Punch Man ou Naruto, mais pas dans Star Wars. S’il te plaît, arrête. » Thomas D. contenait le contenu : « Spectacle fascinant ! J’ai tout aimé. !On peut s’attendre à plus de livraisons de la série en raison de la bonne réception de Visions!

