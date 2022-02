Le fan art d’Henry Cavill basé sur Dragon Ball que vous ne pourrez plus vous arrêter de regarder

célébrités

Henry Cavill a l’expérience de donner vie à des êtres puissants, il l’a déjà fait avec Superman, maintenant on peut le voir dans la peau d’une version imposante de Goku grâce à un fan art.

© GettyHenry Cavill

Henry Cavill est un acteur populaire et talentueux, qui a donné vie à Superman dans le Univers étendu DC, un rôle qui signifiait l’appréciation de nombreux adeptes de ce personnage. L’interprète a personnifié ce héros à plusieurs reprises : Homme d’acier, Batman contre Superman et les deux versions de Ligue des Justiciers. Maintenant et grâce à un fan art impressionnant, nous pouvons le voir comme un autre héros paradigmatique :Goku!

Le puissant guerrier Saiyan a une longue histoire dans le manga et l’anime. fans de Dragon Ball Ils connaissent la vie de ce personnage depuis l’enfance. Il aime rencontrer de puissants rivaux pour se battre et découvrir quel est leur niveau de puissance à chaque occasion. Souvent, ces combats font la différence entre sauver la Terre ou la destruction totale de la planète.

Henry Cavill en Goku ?

Les Saiyans sont une race de guerriers très puissants qui ont la capacité de modifier ce qu’on appelle « puissance de combat » avec différentes transformations. Par exemple il y a le super sayen, qui change de couleur de cheveux et a beaucoup d’énergie autour de son corps. Cette transformation était celle qu’il avait utilisée. Goku sur la planète Namek pour vaincre le mal Freezer.

Dans ce cas, le fan art de Henry Cavill montre qu’il s’est transformé en Goku SS4une version du personnage qui a fait ses débuts dans l’anime Dragon Ball GT où il fait face au Baby Parasite qui prend le contrôle de Vegeta, d’Android Super 17 et de quelques dragons maléfiques qui ont émergé des sphères corrompues. Ce formulaire ressemble à un croisement entre la version normale de Goku et le singe gigantesque qui vit à l’intérieur de chaque Saiyan.

La pièce qui montre Henry Cavill Quoi Goku SS4 est impressionnant et excite sûrement les adeptes de Dragon Ball face à la possibilité de voir un jour l’acteur de Le sorceleur comme le légendaire Goku, combattre les forces du mal, pour pouvoir vivre de meilleures batailles encore et encore. On sait qu’Henry est un amoureux de la culture geek et peut-être avez-vous une place dans votre cœur réservée à cet anime.

