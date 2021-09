Y aura-t-il un jeu de squid game 2?

squid game septembre 2021. Le K-drama, qui a été comparé à Jeux de la faim et Tuer Bill, a été imaginé par le scénariste-réalisateur sud-coréen Hwang Dong-hyuk.

Dans ce qui était sa première série télévisée (ayant toujours travaillé sur des films), Dong-hyuk s’est mis à écrire une allégorie de la « société capitaliste moderne » et de « quelque chose qui dépeint une compétition extrême, un peu comme la compétition extrême de la vie », il Raconté Variété.

L’émission met en vedette Lee Jung-jae dans le rôle de Seong Gi-hun, le protagoniste principal, ainsi que Park Hae-soo dans le rôle de Sang-woo et Wi Ha-jun dans le rôle de Joon-ho. De plus, le nouveau venu HoYuen Jung, qui joue le joueur 067, est rapidement devenu un favori des fans.

S’il y a une saison deux, elle sera probablement annoncée plus tard cette année ou au début de 2022. Selon les rapports, Netflix US a tendance à la quitter quelques mois avant d’annoncer le renouvellement d’une série. En comparaison, Netflix UK a déjà confirmé Éducation sexuelle saison quatre seulement dix jours après l’atterrissage de la saison trois.

Mais qu’est-ce que l’homme qui a conceptualisé Jeu de calmar parler d’une potentielle nouvelle série ? Il s’agissait de la première aventure du scénariste-réalisateur Hwang Dong-hyuk dans une série télévisée, ayant consacré jusqu’à présent sa carrière de plusieurs décennies au cinéma. Il a dit Variété qu’il trouve l’idée d’écrire la saison deux « assez fatigante » et ne semble pas encore désireux de revenir directement.

« Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Jeu de calmars 2. C’est assez fatiguant rien que d’y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés. »

Selon la publication, Dong-hyuk a d’abord commencé à conceptualiser Jeu de calmar en 2008 et il est entendu qu’il pourrait revenir au cinéma pendant un certain temps avant de travailler sur Jeu de calmar saison deux. Mais cela ne veut pas dire que la saison deux ne viendra pas.

S’il y avait une saison deux, nous nous attendrions à ce qu’elle soit publiée à un moment donné à la fin de 2022 ou plus probablement, au début de 2023.

squid game la première saison a été annoncée pour la première fois en 2019 et est sortie le 17 septembre 2021, donc à en juger par cela, il faudra 18 mois à deux ans avant que nous puissions voir la deuxième saison. Mais n’oublions pas qu’il y a eu une pandémie mondiale entre les deux Jeu de calmar en cours d’annonce et de sortie, ce qui a perturbé de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles tout au long de 2020.