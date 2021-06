Metallica prépare une nouvelle édition spéciale de « The Black Album »

Metallica a annoncé quelques sorties spéciales pour célébrer le 30e anniversaire de son emblématique « The Black Album », considéré comme l’un des meilleurs matériaux jamais enregistrés dans l’histoire du heavy metal, sorti en août 1991, mettant en vedette de grands classiques du groupe tels que comme « Enter Sandman », « The Unforgiven » ou « Nothing Else Matters ».

Des icônes du métal ont annoncé que « The Black Album » comportera une « réédition définitive » de remastering, qui sortira le 10 septembre via leur label « Blackened Recordings », comprenant des versions double vinyle, CD et triple CD, ainsi que des versions spéciales. coffrets en édition limitée.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Avril Lavigne fait ses débuts sur TikTok avec un invité très spécial

Mais ce n’est pas tout, puisque les membres de Metallica ont annoncé la sortie de « The Metallica Blacklist », une compilation dans laquelle plus de 50 artistes ont contribué leurs propres versions de leurs chansons préférées de « The Black Album », dont le produit total sera être partagé entre l’association caritative choisie par chaque artiste et la fondation du groupe : « All Within My Hands ».

Le groupe a partagé un aperçu spécial de cette sortie en présentant la reprise que Miley Cyrus a faite de « Nothing Else Matters », dans laquelle elle unit son talent avec Elton John, Red Hot Chilli Peppers, Chad Smith, WATT, Yo-Yo Ma. et Robert Trujillo, bassiste de Metallica.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish avoue qu’elle a détesté le processus d’enregistrement de son premier album

« The Metallica Blacklist » s’étend sur pas moins de 53 titres, avec une sortie numérique le 10 septembre, avec des formats physiques disponibles à partir du 1er octobre, avec une édition quad CD ou un package spécial 7 LP en vinyle.

Cette compilation de reprises présente des artistes tels que St. Vincent, Biffy Clyro, Phoebe Bridgers, Mac DeMarco, Rina Sawayama, Weezer, Corey Taylor, entre autres. La présence d’artistes latins tels que Juanes, Ha* Ash, José Madero, J Balvin et Mon Laferte se démarque également. Malgré le travail sur leur nouveau matériel, les membres de Metallica soulignent qu’il est encore loin d’être terminé.