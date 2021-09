« Mel est malheureusement décédée hier. Nous avons perdu une belle personne. »

Le YouTubeur Mel Thompson est décédé à l’âge de 35 ans.

Lundi 27 septembre, le mari de Mel a fait cette annonce déchirante sur son compte Instagram officiel. Il n’a pas confirmé la cause du décès. « Mel est malheureusement décédée hier. C’est vraiment difficile de choisir 10 photos. Nous avons perdu une belle personne. Je voulais juste montrer les sourires qu’elle a apportés », a-t-il écrit.

« J’ai dû répondre à tant de textos de personnes qui la surveillaient sans même savoir son décès. C’est formidable de voir à quel point elle était aimée. Et elle vous a tous aimés en retour. Je continuerai de l’aimer et de me manquer Elle était un tel pilier pour notre famille.

YouTuber Mel Thompson est décédé à l’âge de 35 ans. Photo : Mel Thompson via YouTube, @mel.thomp via Instagram

« Les enfants lui parlaient sans arrêt et elle parlait constamment avec eux et essayait de les aider avec leurs affaires. Et peu importe à quel point elle se sentait mal, elle me frottait le dos quand je venais et sautais sur le lit à côté d’elle alors qu’elle travaillait sans relâche pour diffuser du contenu. »

La déclaration a poursuivi: « Tout le monde sait à quel point elle était talentueuse en tant qu’artiste et avec ses connaissances utiles, mais ses proches savent à quel point elle était vraiment merveilleuse. Elle aurait fait n’importe quoi pour aider n’importe qui sans arrière-pensée. J’aimerais l’avoir arrière. »

La mort de Mel a fait des vagues dans la communauté de la beauté qui lui a rendu des hommages touchants. La maquilleuse de célébrités Lisa Eldridge a commenté la publication: « Je suis si profondément attristée et choquée. Mes pensées vont à mes amis et à ma famille… vraiment déchirante. Repose en paix Mel, merci d’avoir toujours été si merveilleuse. »

YouTuber Nikkia Joy a ajouté: « Je suis en état de choc total. C’est la nouvelle la plus déchirante. Je suis tellement désolée pour votre perte, le monde ne sera pas le même sans Mel. » Pendant ce temps, le propriétaire de la marque de maquillage et YouTuber Hindash a commenté : « Je suis vraiment désolé pour votre perte. Une nouvelle déchirante. »

Mel, qui appelait souvent ses fans « Beauties », compte 170 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et elle était connue pour son contenu de maquillage et ses critiques de produits. Sa dernière vidéo a été publiée le 24 septembre.

En août 2020, Mel – qui vivait dans le Tennessee avec ses quatre enfants – a révélé qu’elle souffrait de problèmes de santé dans une publication Instagram. Elle a écrit: « J’ai beaucoup de problèmes de santé. L’un des principaux problèmes est les convulsions. J’en ai eu 2 le jour de mon anniversaire et j’étais à l’hôpital. Hier soir, j’en ai eu un autre. Je vais bien. Je ne peux pas garder me pousser et j’ai besoin de me reposer. »

