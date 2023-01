Mark Hamill doute qu’il exprimera à nouveau Joker après le décès de Kevin Conroy

in

Mark Hamill ne se voit pas revenir pour exprimer le Joker sans Kevin Conroy avec lui pour être son Batman. Warner Bros.

De nombreux autres doubleurs ont endossé le rôle du Joker dans différents projets d’animation, notamment Larry Storch, Lennie Weinrib, Kevin Michael Richardson, Jeff Bennett, Brent Spiner et Jason Spisak. Ces jours-ci, Jeremiah Watkins peut être entendu régulièrement exprimer le Clown Prince of Crime dans le spectacle animé DC super héros filles tandis que Mick Wingert exprime Joker dans la série préscolaire Batwheels. Alan Tudyk joue le personnage de la série animée pour adultes de HBO Max Harley Quinn tandis que Kevin Pollak et Troy Baker ont joué le rôle dans des films d’animation récents.

Joker traînera également en live-action, car la production est actuellement en cours sur Todd Phillips Joker suite. Ce film ramène Joaquin Phoenix dans le rôle tout en présentant Lady Gaga comme sa Harley Quinn. Pendant ce temps, Barry Keoghan joue une autre version du Joker dans le monde de Le Batman, apparaissant brièvement dans le premier film. Il y a de fortes chances qu’il finisse par danser le tango avec Batman de Robert Pattinson dans une suite à venir.

Mais pour de nombreux fans, Hamill’s Joker régnera toujours en tant que favori, et c’est un héritage qui sera difficile à surmonter après que l’acteur ait passé tant d’années à perfectionner cette partie. Il nous manquera dans le rôle, tout comme Conroy nous manquera à jamais en tant que Batman.