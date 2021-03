Apple vend déjà plus d’écouteurs et de montres intelligentes que Xiaomi, Huawei et Samsung réunis

Apple est la société qui vend le plus d’écouteurs et de montres intelligentes au monde.

Apple est l’une des entreprises les plus importantes au monde. Ses appareils mobiles sont les meilleurs vendeurs au monde et tout cela malgré le nombre de haineux que compte l’entreprise à la pomme mordue.

Cependant, Apple ne vit pas uniquement en vendant des appareils mobiles. Parmi ses produits les plus remarquables figure également l’iPad – la meilleure tablette qui puisse être achetée – ainsi que les AirPods ou l’Apple Watch.

Et en dehors des blagues, Saviez-vous qu’Apple a déjà vendu plus d’écouteurs et de montres que Xiaomi, Huawei et Samsung réunis? Presque rien.

Apple est sans égal sur le marché des écouteurs et des smartwatch

Comme nous le lisons dans Gadgets Now, le cabinet d’analystes IDC déclare que Apple est le leader incontesté actuel des appareils portables et des écouteurs avec une part de marché de 36,2%.

Concernant les montres intelligentes, Apple a augmenté son pourcentage de ventes de 45,6% grâce principalement à trois modèles en particulier, Que sont la série 6, la montre SE et la série 3. Apparemment, même Xiaomi, avec un produit aussi bon marché et attrayant que le Mi Band, n’est pas capable d’y faire face.

Quant aux écouteurs sans fil, 2020 a été une année spectaculaire pour ce type de produit Et il ne fait aucun doute que ce sont les accessoires parfaits pour chaque propriétaire d’un smartphone.

Si Apple occupe la première place avec la part de 36,2%, Xiaomi occupe la deuxième position avec une part de 8,8%. Samsung est troisième avec 8,5% et Huawei quatrième avec 6,7%. Et non, ce n’est pas une erreur. La différence entre Apple et les autres est épouvantable.

Existe-t-il donc un marché pour d’autres marques autres qu’Apple? Malgré le fait qu’il existe des appareils portables et des écouteurs sans fil très intéressants comme le Huawei FreeBuds Pro, peut-être le meilleur casque sans fil pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 200 euros, il semble que le règne de la société Cupertino dure longtemps . Quelqu’un peut-il y jeter une ombre? Pour l’instant, nous en doutons.

