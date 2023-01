Popcorn Day 2023 : histoire et pourquoi il est célébré le 19 janvier

Curiosités

Le pop-corn est apparu au Mexique et de là, il s’est répandu dans d’autres pays, non seulement en Amérique, mais dans le monde.

©Getty ImagesLe Popcorn Day est ce 19 janvier

Le maïs est un aliment essentiel des cuisines telles que mexicainece n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne cède la place à d’autres produits et snacks tels que Popcorndont la journée est célébrée le 19 janvier et, pour célébrer, nous vous racontons pourquoi elle est célébrée.

Popcorn, popcorn ou crispetas, parmi de nombreux autres noms, nous accompagnent dans les meilleurs moments de divertissement, de parle avec des amis des classiques comme aller au cinéma, regarder une série à la maison, lors d’un événement sportif et même au cirqueil n’est donc pas surprenant qu’ils aient leur propre journée.

+ Quelle est l’histoire du pop-corn ?

Que ce soit du caramel, du beurre, du fromage et même du chocolatle pop-corn est une délicieuse collation et sous sa forme « traditionnelle », on pense que est né au Mexique, vers 1500après quoi ils se sont étendus aux autres pays d’Amérique et au reste du monde.

On pense que les cultures préhispaniques de pays comme le Mexique et le Pérou utilisaient le pop-corn non seulement pour se nourrir, mais aussi à des fins cérémonielles.fabriquant des coiffes, des colliers et des ornements offerts aux divinités.

d’après le livre Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagneécrit par fray Bernardino de Sahagún, entre 1540 et 1585, du pop-corn était offert lors de fêtes en l’honneur de Tezcatlipoca, dieu de la nuit et des choses matériellesdans lequel les femmes les plaçaient comme ornements de tête.

Selon le Dictionnaire encyclopédique de la gastronomie mexicaineDepuis l’époque préhispanique, les grains de maïs étaient placés sur une plaque chauffante et une fois éclatés, ils étaient sucrés avec du miel de maguey, quelque chose qui pourrait aujourd’hui ressembler au pop-corn caramélisé.

+ Pourquoi le Popcorn Day est-il célébré le 19 janvier ?

Le jour pour célébrer cette délicieuse collation était promu par l’American Popcorn Association aux États-Unisun pays où ce casse-croûte est un élément essentiel de l’industrie cinématographique.

À ses débuts, le Popcorn Day a commencé le 31 janvier depuis 1988probablement pour se coordonner avec les festivités du Super Bowl, cependant, depuis 2003 la date a été déplacée au 19 janvierqui subsiste à ce jour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?