Marilyn Manson abandonnée de Creepshow et American Gods après des allégations d’abus

Tous les deux Dieux américains et Spectacle d’horreur ont chuté Marilyn Manson, 52 ans, à la suite des multiples allégations d’abus contre lui de la part de cinq femmes, dont son ex-fiancée, l’actrice Evan Rachel Wood, qui a révélé que le musicien l’avait «soumise à un lavage de cerveau et manipulée». Mais Manson a nié avec véhémence chacune des accusations, affirmant qu’elles sont toutes «d’horribles distorsions de la réalité».

Lundi, le Westworld acteur Evan Rachel Wood a d’abord republié les allégations d’abus commis par d’autres femmes contre Manson sur ses histoires Instagram avant de rédiger sa propre déclaration. Elle a partagé que Manson, avec qui elle avait commencé à sortir en 2007 à l’âge de 18 ans et qu’il avait 36 ​​ans, avait «commencé à me toiletter quand j’étais adolescent» et «m’avait horriblement maltraité pendant des années».

«J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis avant qu’il ne ruine plus de vies. avec les nombreuses victimes qui ne se tairont plus. «

Suite aux allégations d’abus sexuels et de viol, son label, Loma Vista Recordings a pris la décision de ne pas promouvoir l’album actuel du chanteur et de ne plus collaborer avec lui à l’avenir.

«À la lumière des allégations troublantes d’aujourd’hui d’Evan Rachel Wood et d’autres femmes nommant Marilyn Manson comme leur agresseur, Loma Vista cessera de promouvoir davantage son album actuel, avec effet immédiat», a écrit Loma Vista Recordings dans son message. « En raison de ces développements préoccupants, nous avons également décidé de ne pas travailler avec Marilyn Manson sur de futurs projets. »

Le segment de Marilyn Manson sur la série d’anthologies Creepshow a également été supprimé par Shudder d’AMC et a déjà été remplacé. Dans leur déclaration, un porte-parole de Starz a déclaré Date limite qu’ils ont franchi le pas « en raison des allégations portées contre Marilyn Manson ». Spectacle d’horreur devrait revenir cette année.

« Nous avons décidé de supprimer sa performance de l’épisode restant [of American Gods] il est dans, diffusé plus tard cette saison. Starz se tient sans équivoque avec toutes les victimes et survivants d’abus », lit-on dans leur déclaration.

Mais Marilyn Manson, qui répond enfin aux allégations portées contre lui, les a tout simplement réfutées et a souligné que ceux qui portent l’accusation «choisissent de déformer le passé».

« De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Peu importe comment – et pourquoi – les autres maintenant choisir de déformer le passé, c’est la vérité. «

Ce n’est pas la première fois que Wood, qui s’est fiancée à Manson en 2010 mais s’est séparée après moins d’un an, raconte comment elle a subi des violences conjugales et des abus sexuels. Il y a quelques années, elle avait comparu devant le comité judiciaire de la Chambre et avait partagé ses expériences tragiques pour aider à obtenir la charte des droits des survivants d’agression sexuelle dans les 50 États. Elle avait dit au Congrès qu’elle avait été agressée sexuellement et soumise à la violence deux fois dans sa vie et même maintenant, c’est comme « une cicatrice mentale que je ressens tous les jours ».

«Mon expérience de la violence domestique était la suivante», a-t-elle dit, «les abus psychologiques, physiques et sexuels toxiques qui ont commencé lentement mais qui se sont intensifiés avec le temps, y compris des menaces contre ma vie, de graves incendies de gaz et des lavages de cerveau, se réveillant pour l’homme qui prétendait aimer moi, violant ce qu’il croyait être mon corps inconscient », avait-elle partagé. La nouvelle nous parvient via Deadline.

