Sur les traces de Bigfoot: la bande-annonce Journey cherche de nouvelles preuves de Sasquatch [Exclusive]

Après une année 2020 très réussie avec les sorties de Marque de la sorcière cloche et L’héritage de l’homme-papillon, Small Town Monsters a annoncé son dernier effort, On the Trail of Bigfoot: The Journey, et nous avons une bande-annonce exclusive dans laquelle vous pourrez vous plonger.

The Journey est la suite de la mini-série Sur les traces de Bigfoot, et le documentariste cryptid Seth Breedlove mène l’équipe de Small Town Monsters profondément dans les Adirondacks à la recherche de Sasquatch. Aujourd’hui apporte la première bande-annonce de The Journey, qui montre les vues épiques et les enquêtes effrayantes au clair de lune auxquelles l’équipe a participé.

Breedlove et son équipage se sont rendus dans les Adirondacks du nord de l’État de New York l’été dernier pour une semaine intensive et remplie d’aventures à la recherche de Sasquatch. L’équipe a documenté le voyage, qui comprenait plusieurs jours et nuits dans les forêts du nord de l’État de New York et de l’ouest du Massachusetts. Leur voyage a été passé avec des chercheurs de Bigfoot comme Steve Kulls (Monsterquest) et Paul Bartholomew (Trouver Bigfoot, Bête de Whitehall) qui les a conduits à la recherche de leur carrière.

Sur les traces de Bigfoot: The Journey n’est qu’un chapitre de la ligne en constante expansion « On the Trail of … » de la maison de production indépendante Small Town Monsters. Sur la piste des ovnis: ciel sombre, (un suivi de la série best-seller d’Amazon 2020, Sur la piste des ovnis) fera son arc plus tard ce printemps, avec une seconde Sur les traces de Bigfoot film intitulé La découverte pour hanter le public plus tard cette année. Deux mini-séries de Small Town Monsters sortent également en 2021: Sur la piste des hantises et Sur les traces du lac Michigan Mothman. Les deux séries seront initialement disponibles exclusivement pour les abonnés YouTube de Small Town Monsters avant leur large diffusion plus tard en 2021.

The Journey examine en profondeur le sujet de Bigfoot, mais aussi ce qui pousse les gens à passer leur vie à la recherche d’une créature dont beaucoup pensent qu’elle n’existe pas. En cours de route, ils se sont arrêtés à Whitehall, dans l’État de New York, où se trouve un incident impliquant plusieurs membres des forces de l’ordre affirmant voir un Bigfoot dans un champ près d’une route rurale. L’équipage a vécu plusieurs expériences inhabituelles au cours de ses diverses enquêtes nocturnes près du lac George, de Whitehall et de l’ouest du Massachusetts. The Journey dévoile certaines de ces preuves.

Sur les traces de Bigfoot: The Journey est financé par le crowdfunding dans le cadre d’une campagne Kickstarter lancée le jeudi 4 février. Les contributeurs auront la chance d’ajouter leurs noms au générique de la production, ainsi que les autres titres de Breedlove en 2021, y compris une sortie de fin d’été intitulée The Howl of the Rougarou.

Sujets: Bigfoot