To Your Eternity confirme la production de sa troisième saison

L’animé »A ton éternité » vient de confirmer la production de sa troisième saison, qui portera son histoire et ses personnages au présent. Le compte Twitter officiel de l’anime a éclairé la saison 3 juste après la fin de la deuxième saison, qui a été créée le 12 mars.

Dans le post, l’équipe »To Your Eternity » a remercié tous les fans d’avoir regardé les 20 épisodes de la saison 2, révélant plus tard qu’ils travaillaient déjà sur la troisième saison qui adaptera »This World/New World » . La publication était accompagnée d’une image officielle du protagoniste tenant un verre.

Pour le moment, une date de première pour la troisième saison n’a pas été confirmée.

Le manga »To Your Eternity » a été écrit par Yoshitoki Oima, également auteur du film »A Silent Voice ». L’histoire a été inspirée par la mort de sa grand-mère, Oima pensant écrire sur un personnage immortel qui apprend à grandir à travers la douleur et l’expérience.

L’adaptation animée de » To Your Eternity » a commencé en 2021, sa première saison recevant de nombreuses critiques positives et sa deuxième saison étant tout aussi réussie. La saison 1 a été animée par le studio Brian’s Base, avant que la production ne soit confiée à Drive, des rumeurs suggérant qu’il travaillera également sur la troisième saison.

Bien que la deuxième saison de la série et les arcs suivants du manga n’aient pas été aussi bien accueillis que les débuts de la série, le projet s’est toujours forgé une solide réputation en matière de narration émotionnelle et de fantaisie créative.

»To Your Eternity » est un anime fantastique qui suit les exploits d’un orbe envoyé sur Terre pour collecter de la stimulation. Cet être sans forme peut prendre la forme de tout ce qui le stimule, lui faisant prendre la forme d’un loup dans l’Arctique. Finalement, l’orbe devient un être vivant, devient un garçon nommé Fushi et forme des liens émotionnels avec une multitude de personnes.

Cependant, en plus de grandir, il combat également les attaques d’une race hostile de créatures connues sous le nom de Nokkers. La saison à venir se déroulera cinq décennies après la saison dernière, Fushi faisant l’expérience des développements technologiques de la société contemporaine et poursuivant sa bataille contre les Nokkers.

Les deux premières saisons de »To Your Eternity » sont disponibles sur Crunchyroll.