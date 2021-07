Fran Drescher retrouve sa mère de ‘The Nanny’ dans une vidéo amusante

Il n’y a rien de tel que de passer du temps avec sa mère.

Jeudi, Fran Drescher a publié une vidéo amusante la mettant en vedette avec la co-star de « The Nanny », Renee Taylor, qui a joué sa mère dans la populaire sitcom des années 90. La paire de femmes portait des blazers assortis à imprimé animal, similaires aux choix de mode flamboyants que leurs personnages faisaient souvent dans la série.

« VA! » Drescher a sous-titré le clip, tout en ajoutant les balises de hachage #hbomax #thenanny #franjam2021#detoxyourhome #loveislove.

« Tout le monde aime regarder » The Nanny « sur HBO Max », a déclaré Drescher. « Vous rendez-vous compte qu’il y a des gens qui le regardent maintenant qui n’étaient même pas en vie lorsque nous le tournions ? »

« Et est-ce que tu te rends compte que tu es plus vieille maintenant que moi quand j’ai commencé à jouer ta mère ? Taylor, 88 ans, a demandé.

En rapport

« Coupez », a déclaré Drescher, 63 ans, tout en regardant la caméra avec découragement.

Les fans ont certainement adoré revoir le duo ensemble et en attendent encore plus.

« Donnez-nous un redémarrage immédiatement s’il vous plaît », a commenté une personne.

« LOVEEEEE YALL THE SHOW TOUT BRINGGGG IT BACKKKKKKKK », a écrit quelqu’un d’autre.

« Un redémarrage s’il vous plaît. Ce serait tellement bon ! a commenté une autre personne.

« The Nanny » est peut-être le projet le plus mémorable sur lequel Drescher et Taylor ont travaillé dans leur carrière, ce qui en dit long puisque Taylor a été nominé pour un Oscar en 1971 pour avoir écrit « Lovers and Other Strangers ».

Elle a également décroché une nomination aux Emmy pour son rôle de Sylvia Fine dans « The Nanny », tandis que Drescher a elle-même décroché une paire d’Emmy pour avoir joué Fran Fine.

« The Nanny » a duré six saisons de 1993 à 1999 et reste immensément populaire, tout en développant une nouvelle base de fans parmi les jeunes téléspectateurs.

Le casting a fait frissonner les fans l’année dernière lorsqu’il s’est réuni pour une lecture de l’épisode pilote. Avant la pandémie, Drescher a également annoncé qu’une comédie musicale de Broadway basée sur la sitcom était en préparation.

« Je suis très reconnaissant que la série continue d’être si appréciée », a déclaré Drescher à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager de 45secondes.fr en décembre dernier à propos de l’attrait durable de la série.

« Il y a des tonnes de millennials qui sont obsédés par l’émission aujourd’hui, et ils étaient soit de jeunes enfants lors de sa diffusion à l’origine, soit même pas encore nés. C’est le cadeau qui continue d’offrir. «