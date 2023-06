Marcher sur la corde raide : histoire vraie du film de Joseph Gordon-Levitt

in

Philippe Petit a réussi à traverser les tours jumelles du World Trade Center grâce à un câble suspendu dans les airs.



© IMDbLe film met en vedette Joseph Gordon-Levitt

si vous avez déjà vu sur la corde raidevous vous êtes probablement demandé quelle est la histoire vraie; on vous dit tout sur le succès d’Apple TV+ avec Joseph Gordon-Levitt.

De quoi ça parle sur la corde raide? Le film, sorti en 2015, raconte l’histoire vraie de Philippe Petitqui a réalisé l’une des odyssées les plus dangereuses de ces dernières décennies : traverser les tours jumelles du World Trade Center nouvellement construit à New York.

Marcher sur la corde raide : histoire vraie

Philippe Petit est entré dans l’histoire en 1974quand marché sans protection sur un câble en acier, à plus de 400 mètres de haut le matin du 7 août par les tours jumelles de New York.

Qui est Philippe Petit ? Il s’agit d’un funambule, équilibriste, mime, monocycliste et magicien françaisqui est né le 13 août 1949, il a donc actuellement 73 ans.

Philippe avait 24 ans lorsqu’il marchait sur un fil tendu entre les deux tours jumelles du World Trade Center à New York.. Avant cet exploit, Philippe a marché entre les tours de Notre Dame, en 1971, et entre deux pylônes à haute tension du Sydney Harbour Bride, en 1973.

Afin de pouvoir placer le matériel nécessaire pendant plusieurs heures, Petit a non seulement étudié les bâtiments, mais il s’est déguisé à plusieurs reprises en utilisant la façade d’un touriste, ouvrier du chantier à architecte.

Petit construit des maquettes qui lui permettent d’étudier son numéro la nuit. De plus, il a réussi à se faufiler sur le toit de l’un des bâtiments, mais bien sûr, il ne le ferait pas seul, alors parmi ses complices figuraient sa petite amie Annie Allix, le photographe Jim Moore, ainsi que Francis Brunn et Jean-Louis Blondeau.

Après avoir utilisé un arc et des flèches, une ligne de pêche, une grosse corde et deux câbles stabilisateurs, Petit a réussi à traverser les tours 8 fois pendant 45 minutes, se mettant même à genoux et même allongé sur le câble.

Petit et ses complices ont été arrêtésmais un juge a noté que, si l’artiste donnait un spectacle pour enfants à Central Park, les charges seraient abandonnées. Après avoir fait une balade en corde sur le lac Belveder, le Français s’est également produit au Lincoln Center et a obtenu un laissez-passer à vie pour l’observatoire du World Trade Center.

Cast de Walking the Tightrope, qui sort?

En plus de Joseph Gordon-Levittle film réalisé par Robert Zemeckis, met en vedette Ben Kingley, charlotte le bon, James Insigne Dale, Clément Sibony et César Domboy.

