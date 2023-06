Les pâtissiers contre le temps : L’adaptation de Sugar Rush MEXICO avec Wendy Guevara et Mis Pastelitos sur NETFLIX

in

Netflix

Ce que vous devez savoir sur l’adaptation mexicaine de Sugar Rush



©NetflixWendy Guevara sera juge invitée dans l’un des épisodes

Pendant des années, les fans de Ruée vers le sucre nous avons été accro à ce concours de desserts et après plusieurs saisons, « oncle NetflixIl nous a écouté et La version mexicaine de la réalité arrive enfin qui auront pour juges Wendy Guevarala star de télé-réalité du moment maintenant mes petits gâteaux, l’un des influenceurs de desserts les plus connus du pays. Ci-dessous tous les détails.

Quand est-ce que ça sort et combien de chapitres Pasteleros contra el tiempo, Sugar Rush México a-t-il?

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas révélé le nombre de chapitres du concours, cependant, on peut en déduire que ce sera 6 épisodesBon, dans le synopsis décrire qu’il y aura six équipes de pâtissiers qui s’affronteronten outre, deux des saisons originales de Ruée vers le sucre Ils ont également 6 chapitres.

A travers une remorque Netflix a annoncé que Ruée vers le sucre au Mexique (pâtissiers contre le temps) sortira le 12 juillet et les gagnants remporteront 1 million de pesos mexicains (environ 58 037,00 dollars).

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, Mes Cupcakes sera juge permanent tandis que le chauffeur sera Capi Pérez et, entre juges invitésvous pouvez voir des célébrités comme Itatí Cantoral, Wendy Guevara, Lolita Ayala et Palette Ludwikaentre autres.

« Six équipes de pâtissiers s’affrontent pour créer de délicieuses recettes avec un ingrédient fondamental : le temps. Chaque épisode se terminera par l’expulsion d’une équipe jusqu’à atteindre la finale, où une seule équipe remportera le grand prix.», pointe le synopsis de Netflix à propos de la version mexicaine de Ruée vers le sucre.

