Whoopi Goldberg a déjà rendu Keanu Reeves très mal à l’aise avec cette histoire graphique sur ses poils pubiens

Whoopi Goldberg aime garder les choses réelles et n’est jamais du genre à se retenir. Lorsqu’elle s’est lancée dans une description graphique du processus de vieillissement lors d’une apparition sur Le Graham Norton Show, un autre invité de l’émission, Keanu Reeves, a posé une question de suivi innocente. Sur la base de sa réaction, Reeves avait l’air de regretter de lui avoir demandé plus de détails.

Whoopi Goldberg a partagé des détails sur le vieillissement

Lors d’une apparition en 2017 sur Le spectacle de Graham Norton, l’animatrice a interrogé Goldberg sur un spectacle de stand-up qu’elle faisait à l’époque. La vue l’hôte a expliqué: «Il s’agit de ce qui se passe lorsque vous ne réalisez pas que vous avez vieilli.»

Goldberg a raconté comment elle est allée à un concert de Steely Dan et s’est dit: «Bon sang, il y a des personnes âgées à ce concert» – mais quand elle est passée devant un miroir, elle s’est rendu compte qu’elle était l’une d’entre elles.

Elle a poursuivi: «Donc, il s’agit de se réveiller et de réaliser que vous n’êtes plus la plus jeune chose dans la pièce, mais toutes les choses que cela implique … parce que tout est par terre, vous le prenez, vous le mettez sur votre tête. C’est un tout.

Whoopi Goldberg a obtenu un graphique et Keanu Reeves avait besoin de quelques éclaircissements

Lorsque Norton a demandé à Goldberg: « Je vous ai entendu parler de cette mystérieuse perte de cheveux chez les femmes », elle a répondu: « Vous voulez dire la pudenda chauve? »

Reeves était intéressé à découvrir de quoi elle parlait… mais il aurait peut-être obtenu plus que ce qu’il avait négocié.

L’acteur a demandé: « Qu’est-ce que c’est? » et Goldberg a commencé à choisir ses mots avec soin, avec Reeves apparaissant initialement paniqué.

«Dans sa jeunesse…» commença-t-elle, et il l’interrompit: «Oh attendez, est-ce que je veux savoir ce que c’est?»

Il se prépara à l’explication. « Je ne sais pas si vous le faites », a poursuivi Goldberg, « Mais je vais simplement le dire de cette façon. Il fut un temps où… je ne sais même pas si je devrais lui dire.

Reeves avait l’air carrément terrifié à ce stade, serrant les poings par anticipation.

Goldberg a expliqué qu’elle faisait référence aux poils pubiens, ce qui a fait rire un peu Reeves. «Une fois où il y avait un afro, que je pouvais mettre des perles et tresser…», a-t-elle expliqué

«Wow,» était tout ce que Reeves pouvait rassembler.

Elle a terminé sa phrase en expliquant: « Il y a maintenant la tête de Paul Shaffer. »

Reeves avait une légende du rock pour une baby-sitter

Cette conversation maladroite avec Goldberg peut maintenant être ajoutée à l’arsenal d’histoires intéressantes de Reeves. Dans une interview en 2017 sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Reeves a détaillé comment la rockeuse Alice Cooper était sa baby-sitter.

La mère de l’acteur était costumière et travaillait avec Cooper et, d’une manière ou d’une autre, il est intervenu pour garder le jeune Reeves.

«J’ai grandi à Toronto et je vivais dans une rue appelée Hazleton et il y avait un studio d’enregistrement appelé Nimbus 9 et ma mère était dans la conception de costumes», a expliqué Reeves. «Elle était dans le rock and roll, dans le business et ils avaient des amis et elle avait des amis et donc Alice Cooper, me dit-on, me gardait. Je veux dire, je ne sais pas comment cela a pu arriver, mais c’est… supposément.

Ses souvenirs de l’époque étaient flous, mais il se souvenait d’une chose intéressante. «Je me souviens qu’il y avait du faux caca dans le frigo. Comme d’une manière ou d’une autre, cela est connecté comme ça », a-t-il expliqué.