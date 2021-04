Resident Evil 8 Village: que montre Capcom dans la nouvelle vitrine?

La libération de Village de Resident Evil 8 n’est que dans quelques semaines. Avant la mise en vente du jeu, les responsables de Capcom veulent les joueurs en attente dans le cadre d’un une autre vitrine de nouveau un aperçu du jeu d’horreur de survie accorder. Mais que pouvons-nous attendre de la présentation, qui se déroule du jeudi au vendredi soir?

Resident Evil 8 Village: nouveau matériel de jeu dans la vitrine

Tout d’abord, Capcom devrait certainement, sans surprise, nouvelles scènes de jeu de la huitième partie principale de la série de jeux emblématique. Nous entrerons probablement là-dedans plus de la lutte d’Ethan Winter pour la survie voir, peut-être cette fois encore plus dans les zones à l’extérieur du château de Dimitrescu, dans lequel les dames vampires assoiffées de sang sont connues pour attendre notre héros. Après récemment la carte du monde du jeu est apparu en ligne, les développeurs pourront peut-être nous dire cette fois un autre endroit démontrer.

Lady Dimitrescu et ses filles / © Capcom

Il serait également concevable que nous ayons pour la première fois du matériel vidéo du personnage mystérieux Mère Miranda voir. Jusqu’à présent, le personnage n’a été que différent Clips et bandes-annonces de gameplay mentionnés, mais nous ne les avons pas vus dans les vidéos publiées à ce jour. Après récemment un visuel clé pour Resident Evil Village, qui présentait le personnage, Capcom peut maintenant nous la regarder de plus près.

Resident Evil Village: Les avantages techniques des consoles nouvelle génération

Comme on le sait, les fabricants sont déjà entrés dans ce qui au cours des dernières semaines et des derniers mois Propriétaire des consoles New Gen PlayStation 5 et Xbox Series X / S techniquement peut attendre du prochain jeu d’horreur de survie. En particulier le Performances de la PS5 devrait être pleinement exploité selon Capcom, également à travers différents modes graphiques.

Château de Dimitrescu / © Capcom

Des informations plus détaillées sont actuellement disponibles mais encore peu nombreux et espacés et pourrait suivre en conséquence dans le cadre de la vitrine. Comme pour les autres titres cross-gen, il serait concevable de choisir entre Modes graphiques et performances. Il y a tout aussi peu de détails concernant le Sons 3Dque le jeu d’horreur est censé supporter, et qui selon les développeurs parfait pour les jeux de ce genre est adapté.

Resident Evil Village: Date de sortie de la démo de gameplay

Peu de temps après l’annonce de l’exclusivité PlayStation 5 Démo Maiden les responsables de Capcom ont confirmé que ce sera toujours une deuxième version démo pour « Resident Evil Village » apparaissent. Alors que la démo Maiden, dont le contenu n’a rien à voir avec le jeu principal, a son Concentrez-vous particulièrement sur l’ambiance et doit montrer les graphismes de la version nouvelle génération, le deuxième version de jeu une partie du jeu fini démontrer. De plus, cette démo sera disponible sur tous les systèmes.

Ethan Winters reprend le combat. © Capcom

Depuis le Temps de sortie du jeu d’horreur de survie est maintenant à portée de main, ce serait un bon moment dans la prochaine vitrine plus proche du contenu de la deuxième démo et aussi de nommer leur date de publication. Peut-être que Capcom nous surprendra à nouveau, comme avec la démo de Maiden une version en temps opportun de la version d’exemple.

Le prochain « Resident Evil Showcase » commence dans la nuit du 15 avril au 16 avril 2021 à 00h00 Heure allemande. « Resident Evil Village » sortira le 7 mai 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC.