Molly Ringwald a refusé le rôle principal dans Pretty Woman parce qu’il « se sentait dégueu »

Une jolie femme a fait de Julia Roberts une mégastar, mais cela aurait pu être une autre histoire si le rôle avait été accepté par Molly Ringwald. Le club du petit-déjeuner La star s’est vu initialement offrir le rôle de Vivian Ward dans le film de 1990, mais l’a refusé parce qu’elle n’avait tout simplement pas l’impression que c’était bien. En parlant avec The Guardian, l’actrice a expliqué exactement pourquoi elle avait choisi de ne pas assumer le rôle face à Richard Gere. Dit-elle:





« Julia Roberts était merveilleuse dedans, mais je n’aimais pas vraiment l’histoire. Même alors, j’avais l’impression qu’il y avait quelque chose de dégoûtant à ce sujet. Je n’avais pas vraiment l’impression que des rôles plus sombres s’offraient à moi. Ceux que je voulais à faire, je n’ai pas eu. J’étais trop jeune pour certains rôles. J’étais à ce stade bizarre entre les deux.

Une jolie femme est probablement l’une des comédies romantiques les plus connues des années 1990, bien que l’histoire d’une prostituée qui finit par tomber amoureuse d’un riche voleur d’entreprise après avoir été initialement embauchée pour l’accompagner à des événements professionnels semble un peu mature pour quelques. Il semble que le côté le plus sombre du rôle, qui incluait des thèmes de violence contre les femmes, ait empêché Ringwald de jouer le rôle et de devenir potentiellement la star instantanée que Julia Roberts est devenue après la sortie du film.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Bien sûr, Ringwald avait déjà plus d’une décennie de films derrière elle au moment où on lui a proposé Pretty Woman, y compris la sitcom Différents coups, seize bougies et Belle en rose. Ce n’était pas seulement Une jolie femme que l’actrice a refusé cette année-là non plus, car elle a également refusé un rôle dans Fantôme aussi.





Molly Ringwald a joué dans de nombreuses émissions de télévision à succès.

Télévision Warner Bros.

Bien qu’elle soit apparue dans un certain nombre de films, Molly Ringwald a eu son plus grand impact à la télévision en apparaissant dans de nombreuses émissions de haut niveau au fil des ans. Bien qu’il ait refusé des rôles de film plus matures, Ringwald est apparu dans l’adaptation télévisée des années 90 de Stephen King. Le stand et est également apparu dans diverses productions françaises et le film Mal intentionnéce qui l’a éloignée de ses rôles d’adolescentes des années 1980.

Récemment, elle est apparue dans le drame Netflix Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmerainsi que des spectacles dont L’ours, Contes de la ville, Riverdale et Spectacle d’horreur. Elle a également rejoint la deuxième saison de Feud: les femmes de Capote.

Récemment, Ringwald a fait l’éloge d’un nouveau redémarrage de son ancien film Seize bougiesqui est en train d’être transformé en une série de Selena Gomez intitulée 15 Bougies pour Paon. Exprimant à quel point elle est heureuse de voir son ancien film réinventé, Ringwald a déclaré :