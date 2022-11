Manifest n’était pas la seule : 5 séries que Netflix a sauvées après son annulation

manifeste C’était l’une des séries télévisées les plus populaires aux États-Unis ces dernières années, mais NBC a décidé de l’annuler après sa troisième saison. Pour la chance de la production, le service de streaming Netflix a acquis ses droits pour réaliser un dernier épisode dont la première partie a été créée ce mois-ci. Tout au long de l’histoire de la plate-forme, il y a eu exactement les mêmes cas et nous vous apportons ici une petite liste des productions les plus remarquables qui ont été annulées puis relancées dans le catalogue.

+5 séries sauvées par Netflix

5- Développement arrêté

Les trois premières saisons ont été diffusées sur le réseau Fox entre 2003 et 2006, mais l’audience obtenue n’a pas d’importance, puisqu’ils ont cessé d’avoir le programme. Sept ans plus tard, Netflix a fait son truc pour reprendre l’histoire.

Distribution: Jason Bateman, Portia de Rossi, Will Arnett, Michael Cera, Alia Shawkay, Tony Hale, David Cross, Jeffrey Tambor et Jessica Walter, entre autres.

Terrain: Comédie créée par Mitchel Hurwitz dans laquelle un veuf, membre d’une famille aussi riche que matérialiste, doit s’habituer à revivre avec ses parents manipulateurs et sa fratrie choyée, ainsi qu’au monde élitiste et dénaturé qu’il déteste tant.

4- La liste noire

Produit à l’origine par NBC, mais après la saison 6, ils ont décidé de l’annuler. Netflix s’est occupé des épisodes du septième et dernier volet.

Distribution: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Hisham Tawfiq, Amir Arison, Ryan Eggold, Mozhan Marno, Parminder Nagra.

Terrain: Le criminel le plus recherché au monde, Thomas Raymond Reddington (James Spader), se rend mystérieusement et propose de dénoncer tous ceux qui ont déjà collaboré avec lui. Sa seule condition : il ne collaborera qu’avec Elisabeth Keen (Megan Boone), une nouvelle agente du FBI, avec qui il semble avoir des liens qu’elle ne connait pas.

3- Le Dernier Royaume

Le réseau d’origine était BBC America, qui était à l’origine de ses deux premières saisons. Du troisième au quatrième, Netflix a acquis ses droits.

Distribution: Alexander Dreymon, David Dawson, Emily Cox, Rune Temte, Matthew Macfadyen, Rutger Hauer, Ian Hart, Tobias Santelmann, Peter Gantzler.

Terrain: Le royaume de Wessex a été laissé seul sous le règne du roi Alfred le Grand. Uhtred, fils orphelin d’un noble saxon, est kidnappé par les Normands et élevé comme l’un d’eux. Ainsi, il est obligé de choisir entre un royaume qui partage ses ancêtres et le peuple auquel il est fidèle.

En Espagne, Antena 3 avait produit les deux premiers volets du premier volet. Netflix a décidé de racheter ses droits jusqu’à une cinquième et dernière saison.

Distribution: Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Alba Flores, Paco Tous, Najwa Nimri, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente

Terrain: Sergio Marquina, alias El Profesor, a méticuleusement planifié le vol de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre depuis son enfance. Avec l’aide d’un groupe de huit criminels, aux noms fictifs et aux visages masqués, ils entendent occuper l’immeuble pendant 11 jours, afin d’encaisser 2,4 milliards d’euros.

1- Lucifer

Les trois premières saisons ont été réalisées par le réseau Fox, mais ils ont ensuite annulé le projet. Netflix a repris l’histoire à partir du quatrième épisode.

Distribution: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Aimee Garcia.

Terrain: La série est centrée sur Lucifer Morningstar (Tom Ellis), un ange magnifique et puissant qui a été chassé du paradis pour trahison. En tant que diable, il s’ennuie et est malheureux en tant que seigneur de l’enfer depuis des milliards d’années.

