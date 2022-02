Voulez-vous être un super-héros? Neymar a joué avec la Batmobile lors de la première de The Batman

célébrités

La star mondiale du football et joueur du PSG a apprécié la première de The Batman jouant dans la Batmobile. Il a eu la chance de rencontrer Robert Pattinson et Zoë Kravitz !

homme chauve-souris est sur le point de sortir au cinéma et à Paris quelques chanceux ont déjà eu la chance de profiter du film lors de la première officielle où le Chevalier Noir lui-même était présent, Robert Pattinson, et a même pris la Batmobile pour frimer dans les rues de la capitale française. Une méga star du football mondial et fan du héros ne voulait pas rater cette opportunité :Neymar!

La nouvelle entrée dans l’histoire de Bruce Wayne sera sombre et inquiétante d’après ce que nous avons pu voir grâce aux spots TV et bandes-annonces du film. Cette fois, la chauve-souris gothique affrontera The Riddler et The Penguin, deux redoutables méchants. Cependant, Bruce ne sera pas seul, il recevra l’aide d’Alfred, Catwoman et James Gordon. Une véritable bataille du bien contre le mal.

Neymar veut-il être Batman ?

Dans ce cadre, le film a été présenté à Paris et Neymar eu l’occasion de monter sur la Batmobile et de fantasmer un moment qu’elle n’est plus Les 10 du PSG mais plutôt un héros dédié au nettoyage des rues corrompues de l’énorme Gotham City en utilisant toutes sortes de gadgets et d’armes. Le footballeur de l’équipe brésilienne a également discuté avec Robert Pattinson et l’actrice Zoé Kravitz

Autrefois, Neymar fait référence à la chauve-souris gothique à l’occasion de la promotion de son documentaire par Netflix, Le chaos parfait, qui est arrivé au Streaming Giant le 25 janvier. Cette fois, le grand athlète a déclaré que sa famille et ses amis le voyaient comme s’il était « Homme chauve-souris »alors que tous ses détracteurs le traitaient comme s’il était le « joker ».

la première de homme chauve-souris à Paris était un vrai luxe et Neymar Il a eu l’occasion de se sentir comme un super-héros se battant dans les rues du dangereux Gotham. Le film sortira au cinéma le 4 mars prochain et a la direction de Matt Reeves plus un casting de luxe dirigé par Robert Pattinson avec Andy Serkis, Paul Dano, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright et John Turturro, entre autres.

