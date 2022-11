Qui est qui dans « Willow », la série Disney Plus

En 1988, « Willow » est venu au grand écran, un film qui a captivé le public et qui au fil des ans est devenu un film culte parmi les fans de la cinéma fantastique et aventures. Comment oublier le protagoniste, un fermier friand de tours de passe-passe qui aspire à devenir sorcier, qui se lance dans une aventure pour protéger un bébé destiné à vaincre la méchante reine Bavmorda et à sauver le royaume. Eh bien, si vous étiez l’un de ceux qui ont vu cette histoire impliquante, disney plus décroche enfin une série basée sur le personnage principal.

Eh oui, après 34 ans, la plateforme de streaming lance ce 30 novembre 2022, la nouvelle production qui sera diffusée en plusieurs épisodes. Si au cas où vous pensiez que cela allait être une suite, nous sommes désolés de dire non, car il se situe plusieurs années après que nous l’avons vu dans le film, donc de nouveaux personnages entrent ; c’est-à-dire que l’intrigue se concentrera sur un groupe de personnes qui commencent une mission pour rechercher et sauver un prince kidnappé.

Ensuite, nous vous dirons qui sont les acteurs qui composent le casting et quels sont leurs personnages. Il convient de noter que l’annonce de la réalisation d’une série est sortie en 2020 et qu’en 2021, ils ont commencé la production.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SÉRIE « WILLOW »

WARWICK DAVIS – WILLOW UFGOOD

Warwick Davis dans le rôle principal de la série « Willow » (Photo : Disney Plus)

Warwick Davis reprend son rôle principal de Willow Ufgood. L’acteur britannique est né à Epsom, dans le Surrey, le 3 février 1970. En plus du personnage qu’il reprendra après plus de trois décennies, il est surtout connu pour ses rôles d’Ewok Wicket W. Warrick dans « Star Wars : Return ». des Jedi » (1983) et le professeur Filius Flitwick dans la saga « Harry Potter » (2001-2011).

JOANNE WHALLEY – SORSHA

L’actrice Joanne Whalley reprend son rôle du film (Photo: Disney Plus)

Joanne Whalley reprend également son rôle de reine Sorsha, même si beaucoup pensent qu’elle a atteint une certaine maturité au fil des années, elle prouvera qu’elle est toujours très badass. L’actrice est née à Salford, au Royaume-Uni, le 25 août 1961.

ELLIE BAMBER – COLOMBE

Ellie Bamber deviendra l’élu dans « Willow » (Photo: Disney Plus)

Ellie Bamber joue Dove. Bien qu’elle soit femme de chambre, elle devient « l’élue » pour sauver le prince kidnappé. L’actrice est née à Surrey, en Angleterre, le 2 février 1997. Elle est connue pour ses rôles dans les films « Pride and Prejudice and Zombies » et « Nocturnal Animals », tous deux sortis en 2016.

CROIX DE RUBIS – KIT

Rubí Cruz dans la série « Willow » (Photo : Disney Plus)

Rubí Cruz est Kit, la fille de Sorsha. Il a joué dans « Mare of Easttown » (2021), « Castle Rock » (2018) et « Blue Bloods » (2010).

ERIN KELLYMAN – JADE

Erin Kellyman sera une guerrière dans « Willow » (Photo : Disney Plus)

Erin Kellyman joue Jade, la meilleure amie de Kit, et bien qu’elle soit une servante, elle devient une guerrière. Elle est née à Tamworth, en Angleterre, le 17 octobre 1998. Elle a joué dans le film « Han Solo: A Star Wars Story », dans l’adaptation 2019 de la BBC du roman « Les Misérables » et dans la mini-série Marvel Studios « The Falcon et le soldat de l’hiver » (2021).

LE RESTE DU CAST