À l’intérieur du nouveau musée qui rend hommage à Jackie Robinson, 75 ans après avoir déségrégé la MLB

Jackie Robinson a changé à jamais la Major League Baseball.

Il était connu pour voler des bases lorsque les adversaires s’y attendaient le moins et pour d’autres tactiques innovantes qu’il utilisait au lieu de s’en tenir à la façon dont sa position (principalement la deuxième base) était « censée » être jouée.

Son talent exceptionnel a atteint un territoire inconnu en 1947, lorsqu’il est devenu le premier joueur noir de la Major League Baseball moderne après avoir rejoint les Brooklyn Dodgers.

Pour marquer le 75e anniversaire de la déségrégation de Robinson dans la ligue, la Fondation Jackie Robinson ouvre un musée en son honneur à New York. La cérémonie d’inauguration a eu lieu mardi, dirigée par la veuve de Robinson, Rachel (qui a récemment eu 100 ans), et son fils David.

La cérémonie a été suivie d’une grande cérémonie d’ouverture mercredi, au cours de laquelle le musée a présenté en avant-première le documentaire « After Jackie » de la société de médias sportifs Uninterrupted en partenariat avec Chevrolet. Le film de 90 minutes détaille une vague de joueurs de baseball noirs talentueux qui sont entrés dans la ligue après Robinson et comment ils ont exigé l’égalité sur et en dehors du terrain.

Le fils de Jackie Robinson, David, et la veuve de Jackie, Rachel, coupant le ruban au Jackie Robinson Museum mardi. Fondation Jackie Robinson

CC Sabathia, un lanceur pendant 19 saisons avec des équipes dont les Yankees de New York avant de prendre sa retraite il y a trois ans, a déclaré AUJOURD’HUI dans une interview que lui et d’autres joueurs noirs sont l’héritage de Robinson.

« Je ne pense pas que ce soit juste une histoire de baseball », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est une histoire de l’histoire américaine. Sans lui, évidemment, je ne pourrais pas vivre mon rêve et faire les choses que je voulais faire. Je pense que son héritage, pour moi, signifie tout. »

Comment le musée Jackie Robinson est né

Le nouveau musée, ouvert au public début septembre, se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment où la fondation a son siège dans le bas de Manhattan. Le musée a mis des années à se construire et a connu des retards importants au point qu’il semblait presque que cela n’arriverait pas, a déclaré Della Britton, présidente et chef de la direction de la Jackie Robinson Foundation.

« Tooting les cornes d’un personnel incroyable, grâce à la ténacité », c’est ainsi que le musée a finalement été poussé, a déclaré Britton dans une interview avec AUJOURD’HUI. « Même lorsque notre propriétaire de longue date ici a dit: » Écoutez, vous savez que cela ne s’est pas encore produit. Vous voulez peut-être penser à passer à autre chose « , et j’ai dit: » Nous allons le faire.

Britton a déclaré que Rachel Robinson lui avait donné une vision spécifique du musée, et Britton a inclus ces notes dans ses plans alors qu’elle travaillait avec un conservateur pour développer les expositions du musée.

Ce qui est exposé au nouveau musée Jackie Robinson

La salle principale du musée Jackie Robinson a quatre piliers : entrepreneur, militant, soldat et famille. Britton a déclaré qu’elle avait intentionnellement structuré le musée de cette façon pour faire une première impression forte lorsque les gens entrent.

Deux des quatre piliers de la galerie principale du musée. Fondation Jackie Robinson

« Nous voulions que cette première impression soit, wow, il a fait toutes ces choses sur tous ces fronts différents », a déclaré Britton. « Il faisait de l’activisme ⁠— et c’était vraiment plus simultané, ce n’était pas séquentiel ⁠— en même temps qu’il était dans l’armée, il faisait de l’activisme parce qu’il faisait une pétition pour s’assurer qu’il y avait l’égalité dans l’armée. . .. Nous voulions que les gens entrent et disent, entrepreneur, nous ne savions pas qu’il était un entrepreneur : allez dans cette colonne et lisez. »

Robinson a été traduit en cour martiale alors qu’il était dans l’armée après avoir refusé de se déplacer à l’arrière d’un bus militaire; il l’a contesté et a gagné, sachant que la ségrégation des bus militaires n’était pas autorisée.

Selon les expositions du musée, Robinson a également lancé une banque lorsqu’il a appris que les banques établies refusaient les prêts hypothécaires aux Noirs. Il a lancé une société de développement de logements et a construit 200 unités à New York.

Bien sûr, le musée se penche également sur sa carrière sportive. Il est le seul letterman universitaire à quatre sports à l’UCLA (baseball, basket-ball, athlétisme et football). Il a rencontré sa femme au cours de sa dernière année alors qu’elle était étudiante en première année d’infirmière.

En 1942, Robinson s’est entraîné pour les White Sox de Chicago et le manager Jimmy Dykes aurait déclaré: « Bon sang, si ce gamin était blanc, je le signerais tout de suite. » Mais ce n’est que cinq ans plus tard que Robinson a fait une pause avec les Dodgers de Brooklyn au niveau des ligues majeures.

Della Britton, présidente et chef de la direction de la Fondation Jackie Robinson, a déclaré qu’elle souhaitait que les visiteurs du musée apprennent toute l’histoire de Jackie Robinson et soient inspirés. Fondation Jackie Robinson

Le musée expose un maillot domicile porté par le match (1947), l’uniforme militaire de Robinson (1942-1944), ses trophées MVP et Rookie of the Year et sa médaille présidentielle de la liberté (1984). La collection comprend 4 500 artefacts qui seront parcourus au fil du temps, 40 000 images historiques et plus de 450 heures de vidéo d’archives.

« Qu’est-ce qu’on veut que les gens retiennent : on veut qu’ils apprennent sur lui et sur sa vie, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais on veut aussi qu’ils soient inspirés, qu’ils continuent le travail, qu’ils aillent aller de l’avant et commencer à s’impliquer et à s’impliquer civiquement. »

Il y a un mur « parlez, levez-vous » au musée pour encourager les gens à s’engager dans une initiative de justice sociale qui leur tient à cœur et les tenir responsables de la suivre, a déclaré Britton.

« C’est aux groupes d’intervenir et de s’attaquer à un problème, que ce soit LGBTQ, que ce soit le réchauffement climatique et puis – c’est en fait aussi une sorte de stratégie de musée pour amener les gens à rester impliqués, ce qui consiste à organiser un concours », a déclaré Britton à propos de le nouveau programme.

« Nous essayons de déterminer si c’est à la fin du semestre ou à la fin de l’année, et nous disons : ‘OK, quel était le projet que vous avez entrepris ? L’avez-vous accompli ? Les métriques, comment ça s’est passé ? ‘ Et puis organisez une cérémonie de remise de prix pour dire, ce groupe a dit qu’il allait nettoyer son quartier ou qu’il allait mettre un terrain de basket, un gymnase dans votre école ou quelque chose du genre. Et c’est ainsi que nous voulons que les gens s’engagent , d’être proactif, encore une fois, à l’image de Jackie. »

La galerie secondaire du musée abrite toutes les réalisations sportives de Robinson. Fondation Jackie Robinson

« Après Jacky »

L’inauguration a été suivie d’une réception en face du musée. La réception comprenait une projection du documentaire « After Jackie », un récit détaillé des joueurs de baseball noirs Curt Flood, Bill White et Bob Gibson, qui sont entrés dans la ligue après Robinson. Ils disent dans le film que Robinson, décédé en 1972, n’était qu’une première étape et qu’ils avaient encore beaucoup de discrimination à surmonter, comme ne pas pouvoir rester dans le même hôtel que leurs coéquipiers blancs, ne pas avoir accès à jouer à certaines positions ou se livrer à des luxes disponibles pour les autres joueurs, être délibérément frappé avec des balles sur le terrain et une multitude de menaces de mort.

Jackie Robinson a pris sa retraite de la MLB avant la saison 1957. Archives Bettmann / Getty Images

Sabathia, l’ancienne lanceuse, a récemment été nommée assistante spéciale du commissaire de la MLB pour aider à développer et à promouvoir l’équité dans le jeu. Sabathia est également vice-présidente du conseil d’administration de la Players Alliance, une organisation à but non lucratif qui s’attaque aux obstacles à l’équité et à l’inclusion dans le baseball.

Sabathia a déclaré que les joueurs noirs sont confrontés à des défis à ce jour.

« Si vous regardez autour de la ligue, il n’y a pas de joueurs utilitaires noirs », a-t-il déclaré. « Il n’y a jamais, comme, un 25e, 26e homme sur la liste, donc vous devez toujours être le meilleur joueur si vous voulez jouer dans la ligue. »

Jamal Henderson, créateur de contenu en chef chez la société mère d’Uninterrupted, SpringHill Company, a convenu avec Sabathia que c’est dur pour les joueurs noirs : « Ce que je retiens toujours de l’histoire de Jackie Robinson, c’est que, oui, il a été le premier, mais il a aussi tant fait pour le jeu. Et il a tant fait pour les frères qui sont venus après lui. Et c’est vraiment de cela que parlait le film : c’était dur pour lui, c’était toujours dur pour la prochaine génération. Et c’est toujours dur pour les frères qui jouent aujourd’hui.

Sabathia a déclaré que son objectif en travaillant avec la MLB était « de donner aux gars plus d’opportunités de jouer et plus d’opportunités de jouer à plus de postes ».

« Pour moi, j’aimerais voir le jeu tel qu’il était quand j’ai grandi à la fin des années 80, au début des années 90, quand nous constituions une grande partie de la représentation de la ligue, et c’était super diversifié. »

Le musée Jackie Robinson sera ouvert au public du jeudi au dimanche, à partir de la semaine du 5 septembre. L’entrée sera de 18 € pour les adultes et de 15 € pour les personnes âgées, les étudiants et les enfants de 5 à 17 ans.