Les attaques de Riddler dans le clip obsédant de The Batman

Bruce Wayne de Robert Pattinson est presque anéanti dans un nouveau clip de Le Batman. Officiellement, le film de super-héros tant attendu fera ses débuts sur grand écran en mars, et pour les fans qui attendaient cette sortie avec impatience, cette date ne peut pas arriver assez tôt. Pour aider à retenir certains d’entre vous jusqu’à ce que ce film arrive dans son intégralité, vous pouvez consulter un tout nouveau clip de Le Batman au dessous de. Comme il s’agit d’une scène de deux minutes et demie qui vient directement du film, sachez que la séquence contient SPOILERS.

Dans le clip, Bruce Wayne peut être vu lors d’un enterrement bondé lorsque des bruits forts interrompent la procédure. Quelques instants plus tard, une voiture manifestement envoyée par le Riddler s’écrase à travers le bâtiment, venant à quelques mètres de l’aplatissement de M. Wayne lui-même. Wayne remarque une silhouette d’en haut d’un homme regardant le carnage, et l’implication est que cela doit être notre Riddler qui se fait une belle vue de l’action.

Lorsque la voiture s’arrête enfin, les agents du département de police de Gotham ordonnent au conducteur de sortir. Nous pouvons voir les bras de quelqu’un sortir lentement alors que la personne à l’intérieur commence à sortir du véhicule, mais le clip se coupe juste avant que nous ne voyions son identité. Ce sera peut-être un point important de l’intrigue dans le film lui-même, mais nous devrons attendre le film complet pour voir ce que fait exactement le Riddler dans cette situation.





Le Riddler n’a pas traditionnellement été décrit dans les histoires de DC comme quelqu’un d’aussi meurtrier qu’il semble l’être dans Le Batman. Cette version, jouée par Paul Dano, semble s’inspirer du Zodiac Killer, de son apparence mystérieuse aux énigmes bizarres qu’il laisse intentionnellement sur les scènes de crime. Peut-être dans le but de garder de la même manière l’identité du Riddler privée, le visage de Dano n’a été montré dans aucun aperçu ou bande-annonce. Dano a également suggéré qu’il mettait tellement plus dans le rôle que de simplement le baser sur un tueur en série tristement célèbre.

« J’ai aimé à quel point ce film est à la fois ancré et grand », a déclaré l’acteur à Empire. « Donc, il y a des forces ancrées comme le Zodiac Killer, n’est-ce pas? Mais c’est encore Le Batman, et pour moi c’est beaucoup plus gros, donc c’était important de laisser mon imagination réagir au scénario, plutôt que de le baser strictement sur un tueur en série.

Matt Reeves dirige Le Batman à l’aide d’un scénario co-écrit avec Peter Craig. Le film met en vedette Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Paul Dano (The Riddler), Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) et Colin Farrell (Oswald Cobblepot). Séquelles de Le Batman semblent inévitables, et bien qu’aucun ne soit encore officiellement éclairé, il est prévu de développer au moins deux émissions dérivées sur HBO Max. Un remplissage suit le GPD tandis que l’autre suit Farrell’s Oz alors qu’il devient le pingouin.

Après un long processus de production, les fans peuvent enfin découvrir Le Batman lors de la première du film dans les salles le 4 mars 2022.





