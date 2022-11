« Manifest » : explication de la mort de ce personnage à la fin de la saison 4 partie 1

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La première partie de la quatrième et dernière saison de « Manifiesto » (« Manifest » dans sa langue d’origine) est disponible sur Netflix À partir du 4 novembre 2022 et dans dix nouveaux épisodes, la famille Stone et les passagers du vol 828 cherchent le vrai sens de leurs appels au milieu de signes inquiétants.

Bien que le mystère du vol reste non résolu, les protagonistes de la série créée par Jeff Rake sont sur la bonne voie et au moins ils sont clairs sur le fait qu’Angelina est la clé du chaos. Le sacrifice de Zeke est l’un des moments les plus choquants du dernier épisode.

Lorsque Cal se rend compte qu’il s’agit d’un dragon, c’est-à-dire que c’est la clé pour aider à sauver les passagers et l’humanité, il appelle Angelina et tente de la convaincre d’arrêter, mais elle utilise l’image de Grace pour le convaincre qu’il est temps de le repos. Le fils de Ben Stone se bat et détruit l’Omega Sapphire.

Mais la confrontation le laisse impuissant, alors pour le sauver, Zeke utilise son pouvoir et se sacrifie.. Avant sa mort, le personnage de Matt Long dans « Manifeste» dit au revoir à sa bien-aimée Michaela et promet de la revoir sous les étoiles.

Zeke s’occupe de Cal dans la quatrième saison de « Manifest » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA MORT DE ZEKE DANS LE « MANIFESTE 4 » ?

Dans une interview avec TV Line, le créateur de la série et showrunner Jeff Rake a parlé du sacrifice de Zeke dans la première partie de la dernière saison de « Manifeste”. « C’était l’un de nos drapeaux dans le sable que nous savions arriver« , a-t-il pointé.

« Zeke a pris cette décision incroyablement altruiste et puissante, cette décision tragique de se sacrifier. C’est ainsi que j’ai décidé que c’est ainsi que nous sortirions de l’épisode 10″ a expliqué Rake, qui a été contraint de compresser les trois saisons supplémentaires qu’il avait prévues en seulement 20 épisodes.

Au cours de cette conversation, le showrunner a déclaré qu’il avait annoncé la nouvelle à Matt Long pendant le déjeuner avant de commencer à filmer le quatrième épisode. « Je lui ai expliqué pourquoi c’était si important pour la série et il a compris. Il nous a offert une performance incroyable”.

Alors, était-ce la fin pour Zeke et Michaela ? Selon Rake, la mort de Zeke « n’empêche pas nécessairement deux amants comme Michaela et Zeke de trouver d’une manière ou d’une autre un moyen de communiquer”.

En outre, a annoncé que la deuxième partie de la quatrième saison de « Manifiesto », qui n’a toujours pas de date de sortie en Netflixdébutera plusieurs mois après les événements du dixième chapitre.