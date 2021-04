Sur Instagram, il y aura de nouvelles façons de gagner: quels changements pour les utilisateurs

Bientôt sur Instagram les produits commerciaux et les activités de parrainage d’influenceurs pourraient devenir encore plus omniprésents et fréquents qu’ils ne le sont déjà. C’est la conséquence directe de certaines annonces faites dans ces heures par le numéro un de Facebook, Mark Zuckerberg, qui prévoyait de disposer d’outils qui permettront à certains utilisateurs d’Instagram de vendre des produits au sein de leur profil ou de gagner de l’argent en recommandant des produits d’autres vendus sur la plateforme, même sans contrat traditionnel avec le fabricant ou le prestataire de services.

L’actualité des créateurs et des influenceurs

On ne sait pas grand-chose sur les nouveaux outils en cours de route, mais ils devraient rendre le passage dans lequel les influenceurs et les marques plus immédiats et automatisés ils entrent en contact et établissent des honoraires pour le parrainage des premiers vers les services et produits des seconds. Le numéro un de Facebook, Mark Zuckerberg, a également évoqué Programme d’affiliation grâce auquel les influenceurs peuvent recevoir une partie des bénéfices des marques sponsorisées en récompense.

Facebook doit agir en tant que garant sur un aspect important du système: le fait que l’activité des influenceurs individuels soit compatible avec les valeurs et les consommateurs généralement associés à la marque qu’ils souhaitent promouvoir, c’est-à-dire que les influenceurs impliqués cible réellement un public intéressé aux produits recommandés.

Une autre des nouvelles annoncées sont les soi-disant Boutique des créateurs, des points de vente que cette catégorie d’utilisateurs peut mettre en place au sein de son profil pour vendre ses œuvres ou le merchandising qui les représente.

Conseils d’achat partout

Pour Facebook, les nouvelles annoncées représentent une opportunité de profit pour les créateurs et influenceurs de taille moyenne, mais il ne faut pas sous-estimer le risque de rendre les parrainages si simples et attrayants. Les utilisateurs d’Instagram pourraient bientôt se retrouver plongés dans un centre commercial colossal virtuel où ils reçoivent des conseils d’achat à chaque coin de rue, même là où ils ne s’y attendent pas. Le fait que le groupe Facebook prévoyait de transformer Instagram et d’autres médias sociaux en destinations de commerce électronique était déjà clair depuis un certain temps, et ces dernières décisions pourraient faire avancer le projet très loin.

Le bloqueur de suivi d’Apple

Le déménagement de Facebook et l’introduction de ces outils dans Instagram interviennent à un moment donné. A partir de ces semaines, le groupe aura en fait plus de difficulté à vendre ses espaces publicitaires traditionnels aux entreprises et aux exposants, car il a perdu un système précieux qui lui permettait d’obtenir des portraits précis des utilisateurs et de leurs intérêts: ce sont les outils de suivi utilisés au sein du système d’exploitation iOS, dont le comportement Apple a changé et qui ne peuvent désormais être utilisés qu’avec le consentement explicite du utilisateurs.

En habilitant Instagram en tant que destination de magasinage, en conservant les publicités proposées complètement dans l’application et en confiant la fourniture de conseils en matière de dépenses aux influenceurs, le groupe peut envisager de récupérer une partie des revenus qu’il perdra en tant que revendeur d’espaces publicitaires vus jusqu’ici avec les technologies actuelles.

