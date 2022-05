« C’est pour les cœurs forts » : Hari Sama, réalisateur de la série audio Batman Unearthed

Après le film Ce n’est pas Berlin (2019), le réalisateur Hari Sama revient à la réalisation avec un projet sonore qui ne le laisse pas dormir pour le plaisir de l’avoir réalisé. Il s’agit de Batman déterré, une nouvelle série audio Spotify. Cela a été un rêve devenu réalité pour lui car il a toujours voulu faire quelque chose avec un personnage qu’il connaît et aime depuis qu’il est enfant, Batman.

Mais au-delà de le voir comme un super-héros, le réalisateur l’identifie comme un individu clair-obscur qui se connecte avec le spectateur en raison de ses traits émotionnels en tant qu’être humain. Avec cette perception, il a été initié à la construction et au développement du monde qui entoure Bat Man dans cet épisode.

À travers un casting composé d’Alfonso Herrera (Batman), Noé Hernández (The Harvester), Zuria Vega (Kell), Ana Brenda Contreras (Bárbara Gordon), Carlos Aragón (Alfred), Alfonso Borbolla (The Riddler), parmi bien d’autres talents , Sama a conçu une version sombre de Batman pour engager le spectateur à travers l’expérience d’écoute.

Avec Fable, DC, Warner Bros et Spotify comme alliés, le réalisateur et les acteurs sont confiants de plaire aux fans. Ils espèrent également captiver les amateurs de podcasts avec des histoires fictives dans des genres allant du thriller à l’horreur.

Entretien avec Hari Sama sur batman déterré

Batman est un personnage qui s’entend très bien avec l’écran. Il a une grande relation avec le visuel. Mais, à quel point est-il difficile ou compliqué de le porter à un niveau sonore et auditif pour que l’auditeur imagine ces histoires ?

Rien de compliqué. La perspective que ce travail apporte et les niveaux d’obscurité sont vraiment spéciaux. C’est un podcast très sombre, il est fait pour les cœurs solides.

C’est dans l’univers de Batman que je trouve très dérangeant, qui est l’univers d’Alan Moore, Frank Miller, Arkham Asylum, Grant Morrison. Ce sont des environnements sombres qui pénètrent dans les catacombes de l’âme de Batman et des méchants. Ils vous permettent de comprendre qui ils sont et d’où vient tant de violence. J’ai l’impression que ce podcast va être historique.

Combien avez-vous joué avec votre imagination lors de l’atterrissage des histoires? Vous êtes-vous basé sur quelque chose ?

Heureusement, Spotify et Ángela Poblete, de Fábula, ont pensé à moi. Ils l’ont frappé ! Ils avaient l’intuition, ils ne connaissaient pas mon niveau de passion pour Batman.

J’ai eu l’opportunité d’avoir un casting incroyable, je me sens privilégiée d’avoir travaillé avec les actrices et acteurs à ma charge. Beaucoup ne connaissaient pas ce niveau de profondeur dans Batman, mais cela nous a permis de beaucoup jouer, de questionner des choses, d’ouvrir des biographies. J’ai fait beaucoup de recherches pour vous les présenter.

La chose la plus importante pour moi était d’obtenir ce ton profond des personnages, pas pop. Bien sûr, il y a toujours un élément pop, mais j’étais intéressé à me concentrer sur l’origine de la charge violente, connaissant ses cicatrices essentielles.

J’ai travaillé avec des musiques qui nous permettaient de nous mettre dans des situations dérangeantes. Je parle de la musique post-industrielle, qui est quelque chose que je connais et qui fait partie de mon être créatif. J’ai donc pu beaucoup jouer avec ces nuances sombres en me disant qu’on allait construire une ambiance canyon.

Tout comme au cinéma, il ne s’agit pas d’avoir en main des éléments distrayants (nourriture, téléphone portable) pour vivre l’aspect sensoriel des films, avec ce podcast de batman déterré la recommandation est de l’écouter avec un casque pour obtenir les sensations.

Absolument. Par exemple, lorsque The Harvester commence à vous parler à l’oreille, au cas où vous aimez les émotions fortes, c’est très dérangeant. C’est un méchant spécial avec une charge très importante et qui va bouger des choses fortes. C’est pourquoi vous devez porter des écouteurs.

Qu’est-ce que ça fait de diriger un méchant comme The Harvester ? Comment aimez-vous quelque chose comme ça?

La chose intéressante ici était de se démêler. D’une part, il y a le plan superficiel qu’il fait du mal à d’autres êtres. Par contre, il faut se demander d’où vient ce désir de nuire, pour savoir pourquoi il fait ce qu’il fait.

Un aspect attrayant de ce podcast a à voir avec les différents plans de réalité et de conscience à travers lesquels il se déplace. Ces avions se déploient et s’ouvrent comme s’ils étaient un ensemble de miroirs. C’est une folle. En comprenant d’où vient The Harvester, cela ne rend pas le personnage plus dérangeant, cela le rend plus humain. Eh bien, peut-être que cela le rend aussi plus effrayant.

avoir dirigé Batman déterré, Qu’est-ce qui a changé en vous en tant que passionné de Batman et de Bruno Diaz que vous êtes ? Je dis « Bruno Díaz » car c’est un nom attachant avec lequel beaucoup d’entre nous ont grandi.

Bien sûr que oui. Même s’il est vrai que je suis passionné, je n’avais pas eu à tisser toute l’atmosphère qui entoure le personnage. Parce qu’il y a des personnages incontournables de la BD et des nouveaux, ça m’a amené à essayer de comprendre à nouveau quelles sont leurs raisons de faire les choses et pourquoi. Ce sont des personnages qui auraient bien pu avoir un autre genre de vie, mais ce n’était pas comme ça. J’ai pu avoir plus de compassion pour chacun d’eux.

J’ai l’impression d’avoir une meilleure compréhension de l’univers de Batman maintenant. Dans l’un d’eux, ils m’invitent à réaliser un film Batman (rires). Je me sens très heureux parce que j’ai déjà fait ma version de ce personnage. J’ai même pu faire quelques petits personnages. La vérité est que je n’ai jamais pensé qu’un jour je ferais quelque chose à propos de Batman dans cette vie.

