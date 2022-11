HBO débranche Westworld après quatre saisons

HBO a dû regarder les notes de la saison 4 de Westworld et pensé: « Cela ne ressemble à rien pour moi. » THR rapporte que le drame de science-fiction a été officiellement annulé après sa quatrième saison, mettant fin à la série qui a débuté sur le premier câbleur en 2016. Alors que l’émission a commencé fort avec des notes élevées et des critiques élogieuses, les choses ont radicalement changé avec la série dans les années qui ont suivi. L’audience était en chute libre à la saison 3, la saison 4 attirant encore plus d’audience. Les téléspectateurs avaient également critiqué les scénarios de plus en plus déroutants.





« Au cours des quatre dernières saisons, Lisa et Jonah ont emmené les téléspectateurs dans une odyssée époustouflante, élevant la barre à chaque étape », lit une déclaration de HBO concernant l’annulation. « Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, ainsi que leur immense talent distribution, producteurs et équipe, et tous nos partenaires chez Kilter Films, Bad Robot et Warner Bros. Television. Ce fut un plaisir de les rejoindre dans ce voyage.

Une déclaration supplémentaire de Kiltner Films ajoute : « Making Westworld a été l’un des temps forts de nos carrières. Nous sommes profondément reconnaissants à notre casting et à notre équipe extraordinaires pour avoir créé ces personnages indélébiles et ces mondes brillants. Nous avons eu le privilège de raconter ces histoires sur l’avenir de la conscience – à la fois humaine et au-delà – dans la brève fenêtre de temps avant que nos seigneurs de l’IA ne nous interdisent de le faire.





Les créateurs de Westworld voulaient une saison de plus

Même avec des cotes d’écoute en baisse, l’annulation est une surprise même pour certains de ceux qui travaillent sur l’émission. Souvent, l’équipe derrière les émissions populaires reçoit un avis lorsque l’annulation est imminente, ce qui lui permet de clore correctement l’histoire avec une finale de série qui résume tous les scénarios. Les créateurs ont récemment déclaré que leur espoir était d’obtenir une saison de plus qui leur permettrait de se terminer Westworld avec la vision qu’ils avaient prévue pour la conclusion.

« Nous avions toujours prévu de mettre fin à la série la saison prochaine », a déclaré la co-créatrice Lisa Joy à TheWrap. « Vous savez, nous avons toujours pensé que Westworld devrait en quelque sorte boucler la boucle et revenir à l’Ouest. Mais avec Dolores, qui n’était qu’un joueur dans les jeux des autres, qui a finalement pu écrire le sien. Juste pour fermer beaucoup de choses que nous avons vues auparavant comme le flash forward avec The Man in Black et tout, nous avons donc un plan pour la saison 5 mais vous savez, la vie peut faire d’autres plans pour vous. Donc, nous allons simplement espérer le meilleur.

Dans une interview séparée avec Deadline, le co-créateur Jonathan Nolan a également déclaré: « Nous avons toujours prévu une cinquième et dernière saison. Nous sommes toujours en pourparlers avec le réseau. Nous espérons vraiment les faire. »

Vous pouvez diffuser les quatre saisons de Westworld sur HBO Max.