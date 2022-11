Game of thrones : ce qui dérange le plus Peter Dinklage chez ses fans

in

L’acteur qui a donné vie à Tyrion Lannister dans les huit saisons de la série HBO est l’un des plus aimés.

©IMDBPeter Dinklage dans le rôle de Tyrion Lannister.

avec quatre prix emmy pour son rôle de Tyrion Lannister, Pierre Dinklage est l’un des emblèmes de Jeu des trônes. L’acteur était l’un des rares à avoir eu la chance de faire partie des huit saisons de la série télévisée. HBO et est l’un des plus aimés des fans de la série. En ce sens, il doit être l’un des plus complexes pour passer inaperçu dans la rue sans se faire arrêter par un follower pour lui demander une photo, lui dire quelque chose ou simplement l’embêter.

Lors d’un entretien avec Jimmy Kimmell’acteur de Jeu des trônes Il a reconnu ce qui le dérange le plus dans le fait d’avoir à traiter avec ses partisans : le harcèlement. « J’adore les fans, ils sont le plaisir pour lequel nous faisons la série, mais parfois ils peuvent vous suivre pendant plusieurs blocs. Un pâté de maisons, c’est bien… Mais quand ils font le tour du pâté de maisons et vous attendent à l’autre coin… »a assuré l’artiste, qui s’est engagé à mettre en valeur ce que sinistre Que pensez-vous de cette attitude ?

Bien sûr, tous ne sont pas de mauvais moments pour Pierre Dinklage que lors d’une note avec Bbc Il a fait remarquer qu’il avait de bonnes relations avec les fans de Jeu des trônes. « Neuf fois sur dix, ils le font avec amour et affection »a-t-il affirmé par rapport aux fois où ils essaient de le contacter pour lui demander une photo ou un autographe. « Vous vous asseyez au premier rang pour voir le comportement humain, sans aucun doute »a-t-il fait remarquer pour finir.

+Les meilleures phrases de Tyrion Lannister

Comme l’un des personnages préférés de Jeu des trônes, Tyrion Lannister doit être le personnage avec les meilleures phrases prononcées tout au long de la série de HBO. Plusieurs d’entre eux sont même devenus des T-shirts, comme « La mort est si définitive, alors que la vie est pleine de possibilités »Soit « L’esprit a besoin de livres aussi bien que de l’épée, d’une pierre à aiguiser ». Il y en a beaucoup, mais il y en a un qui se démarque par le nombre de fois où il est cité.

Dans l’interview susmentionnée avec Bbc, Pierre Dinklage a été consulté pour savoir quelle est la phrase de Jeu des trônes que plus de fois ils lui disent quand ils l’arrêtent dans la rue. Presque sans hésiter un instant, le protagoniste de l’émission a souligné que c’est « Je bois et je sais des choses »une phrase qu’il prononce lors d’un échange de vues avec Missandei (Nathalie Emmanuel), la conseillère de Daenerys Targaryen, et Grey Worm (Jacob Anderson), le garde-chef des Unsullied.

