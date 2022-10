« Maison du Dragon »: ce que signifient les derniers mots du roi Viserys

Après une longue maladie dont les signes se sont manifestés dès le premier épisode de « Maison du Dragon”, Le roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) est enfin décédé dans le huitième chapitre de la série HBO Max. Donc, la danse des dragons se rapproche.

Sur son lit de mort, Viserys I prend sa femme Alicent Hightower pour leur fille Rhaenyra Targaryen et lui raconte le rêve d’Aegon le Conquérant et Le Prince qui était promis. Ce qui alimente la prétention de la reine au trône de fer pour son fils Aegon II.

Bien que ce ne soient pas exactement les derniers mots du roi Viserys, ce sont ceux qui influencent le plus la guerre civile des Targaryen qui est sur le point de commencer. Ensuite, que signifient sa conversation avec Alicent et la phrase qu’il dit avant de mourir ?

Voici à quoi ressemblait le roi Viserys I Targaryen dans le huitième épisode de « House of the Dragon » (Photo : HBO Max)

QUE SIGNIFIENT LES DERNIERS MOTS DU ROI VISERYS ?

Bien qu’au début de ‘Le Seigneur des marées’ (1×08), le huitième épisode de la première saison de «Maison du Dragon», Viserys I fait vivre sa famille en paix, c’est quelque chose de momentané, puisque les querelles entre les enfants d’Alicent et de Rhaenrya se poursuivent.

Après la mort du roi, nul doute qu’une grande guerre éclatera. La reine Alicent Hightower a toujours été convaincue que son fils Aegon II devait être l’héritier du trône de fer, mais les derniers mots de Viserys I Targaryen la convainquent que « Elle est l’élue» et que son premier fils devrait lui succéder.

Viserys lui dit « tu dois le faire», auquel Alicent répond «Je comprends, mon roi”. La confusion et ces mots serviront à légitimer sa décision de prendre le trône de fer de Rhaenyra et de faire de son premier-né le nouveau roi de Westeros.

Alors qu’Alicent part, le roi commence à respirer plus fort et avant de mourir, il touche la bague à son doigt, la même qui appartenait autrefois à sa première femme, Aemma Arryn, et dit « Mon amour”.

Bien qu’il ait épousé Alicent et ait eu trois enfants avec elle, Viserys n’a jamais oublié sa première femme ni ne s’est pardonné sa décision de sauver la vie de son fils Baelon aux dépens d’Aemma, alors sentir sa fin proche ne pense qu’à la mère de Rhaenyra Targaryen.