Votre mobile se recharge-t-il lentement? Vous pouvez avoir un problème: causes et solutions

Si vous constatez que votre mobile se charge lentement, il se peut qu’il rencontre un problème qui l’empêche de se charger correctement. Découvrez les causes et les solutions pour y remédier.

La batterie, cet élément important de votre mobile, peut également souffrir de problèmes qui entraînent une charge lente du terminal. Si vous connectez votre mobile au chargeur et qu’il est connecté au courant, et le niveau de la batterie augmente à peine, il faut s’inquiéter, car il y a un élément dans le processus qui ne fonctionne pas comme il se doit.

Non seulement la batterie peut être à l’origine d’une charge lente d’un mobile, mais les causes peuvent être très variées. Dans ce guide, nous parlons des principaux causes qui peuvent ralentir le chargement de votre mobile que la normale, ainsi que les solutions que vous pouvez appliquer pour mettre fin au problème. De cette façon, vous pouvez à nouveau profiter de la vitesse de charge normale et ainsi réduire le temps avec le chargeur.

Tout d’abord, vérifiez la vitesse de téléchargement

Avant de vous mettre au travail pour résoudre les problèmes de charge de votre mobile, il est important de confirmer que cela il n’est pas réalisé avec la vitesse qui le caractérise dans des circonstances normales.

Au-delà de ce que vous pouvez percevoir, vous pouvez vérifier le courant de charge de votre smartphone à l’aide de l’application gratuite Ampère, que vous pouvez télécharger sur le Play Store.

Ouvrez l’application et connectez votre téléphone portable au chargeur déjà branché sur l’alimentation pour qu’Ampère vous propose des données telles que le savalanche de batterie et technologie, température, tension et ampérage. Comparez ces informations avec les caractéristiques officielles de votre mobile et découvrez s’il se recharge à vitesse normale ou non.

Votre mobile se recharge-t-il lentement? Causes possibles et solutions

Une fois qu’il est confirmé que votre mobile se charge lentement et qu’il y a un problème, il est temps de découvrir les causes possibles de cette lenteur. Main dans la main avec les causes viennent des solutionsIndispensable pour mettre ces problèmes de batterie derrière vous et revenir à une charge rapide. Ce sont les causes possibles d’une charge lente sur votre mobile et leurs solutions.

Chargeur en mauvais état ou directement cassé

Le chargeur est un accessoire très important de votre mobile, celui que vous utilisez presque quotidiennement pour lui donner l’énergie dont il a besoin. Vous ne l’utilisez pas toujours dans les meilleures conditions, il y a des moments où vous devez pliez-le trop, étirez-le pour qu’il atteigne votre position, roule-le négligemment pour le ranger sans prendre beaucoup de place …

Petit à petit, l’utilisation inappropriée de votre chargeur mobile le fait disparaître endommageant jusqu’à ce qu’il soit incapable de lui donner la pleine charge vous avez besoin du téléphone ou, directement, ne lui donnez aucune alimentation. Dans ce cas, la solution est d’acheter un nouveau chargeur s’il est en une seule pièce ou de n’obtenir qu’un câble USB ou un adaptateur si votre chargeur est en deux pièces.

Saleté du port USB mobile

Un autre problème qui peut empêcher votre mobile de se recharger à la vitesse la plus rapide est que le port USB est trop sale. C’est quelque chose qui se produit progressivement, sans que vous vous en rendiez compte, jusqu’à ce qu’un jour le terminal ne se charge pas normalement.

La simple utilisation du téléphone le fait accumuler de la saleté dans ses trous, comme le port de charge lui-même, qui peut empêcher son bon fonctionnement. La solution est très simple: nettoyez correctement le port de chargement de votre Android. Vous devriez fais-le avec grand soin afin que le remède ne soit pas pire que la maladie, c’est-à-dire ne pas endommager définitivement le port USB.

Vous avez trois options pour nettoyer ce port et mettre fin à la vitesse de chargement lente: utiliser un cure-dent ou similaire pour éliminer la saleté résiduelle, utiliser de l’air comprimé à une distance sécuritaire pour enlever les débris accumulés ou, enfin, aller chez un professionnel.

Port USB endommagé

En plus de la saleté, le port USB peut également être à l’origine d’une mauvaise charge de votre mobile s’il est endommagé. Lors de la connexion du chargeur à ce port, parfois on force trop de sorte qu’il entre, même s’il est à l’envers. Cela peut finir par endommager le port USB, donc changez-le pour un nouveau est la solution principale. Vous pouvez vous tourner vers un professionnel pour cela ou le faire vous-même si vous êtes un «bricoleur».

Bouchon détérioré

Il se peut aussi que le défaut de la charge lente ne soit ni votre mobile ni son chargeur, mais la prise dans laquelle vous avez branché ce dernier. Oui, il est possible que ce soit la fiche elle-même qui soit endommagée et donc n’envoie pas assez de courant. Pour le résoudre, il vous suffit de trouver une autre prise et d’y connecter le chargeur avec le mobile.

Batterie sans utilitaire

Bien sûr, la batterie peut être à l’origine de la charge lente du mobile. Outre son utilisation incorrecte, le passage du temps a tendance à affecter ce composant du smartphone, réduisant sa capacité réelle et sa vitesse de chargement. Si la batterie est amovible, il suffit acheter un nouveau et le remplacer facilement.

Par contre, si la batterie est intégrée dans le terminal, peut-être besoin de l’intervention d’un professionnel pour le modifier sans affecter les autres éléments du processus. Nous n’avons pas à dire que si vous êtes un «bricoleur» et que vous maîtrisez la réparation du téléphone avec facilité, vous pouvez être celui qui est chargé de remplacer la batterie endommagée par une nouvelle.

Si vous avez essayé toutes ces solutions aux causes possibles du chargement lent du terminal sans succès, peut-être suffit-il avec le processus le plus simple: redémarrer le terminal. Vous savez déjà que quelque chose d’aussi simple que d’éteindre et de rallumer le téléphone résout parfois ses problèmes.

