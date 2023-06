Netflix : Claire Foy et Olivia Colman seront de retour dans la saison 6 de ‘The Crown’

in

Claire Foy et Olivia Colman reviendront dans « The Crown » en tant que reine Elizabeth II pour la sixième saison de la série anglaise Netflix. Connaître les détails.



©NetflixClaire Foy et Olivia Colman dans « La Couronne »

Claire Foy et Olivia Colmanqui ont interprété le Reine isabelle II dans les saisons précédentes deLa Couronne‘ dans Netflixils reprendront leurs rôles dans la sixième et dernière saison, comme l’a appris le célèbre médium Qu’y a-t-il sur Netflix.

Claire Foy et Olivia Colman reviennent dans « The Crown »

La série ‘La Couronne‘, qui s’est déroulé sur plusieurs décennies, a cherché à recréer la vie de feu la reine Elizabeth II. Comme vous le savez sûrement, toutes les deux saisons, Netflix et Rive gauche Des photos ils ont réorganisé le casting pour refléter le passage des décennies. Claire Foy a joué la reine Elizabeth II dans les saisons 1 et 2, tandis qu’Olivia Colman a pris le relais dans les saisons 3 et 4.

On ne sait pas encore quel rôle ils joueront dans le retour ; les rumeurs suggèrent que cela pourrait être dans une séquence de rêve où ils interagissent les uns avec les autres. D’autres rapports semblent suggérer des flashbacks tout au long de la dernière saison, la reine réfléchissant à de nombreux moments de sa vie.

Clair Foy revient sur scène dans « The Crown »

Ce n’est pas la première fois que Claire Foy apparaît dans des épisodes au-delà des deux premières saisons. Son portrait de la reine Elizabeth II s’est démarqué dans l’eépisode 8 de la saison 4 et dans les épisodes 1 et 4 de la saison 5.

Quand sort la sixième saison de « The Crown » ?

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la dernière saison de « The Crown »au-delà d’une fenêtre générale de « fin 2023« , qui a été mentionné à plusieurs reprises. Il convient de noter que toutes les saisons précédentes sont sorties sur Netflix en novembre, la saison 2 étant l’exception, sortie en décembre.

Le Soleil a été le premier à signaler le retour de Foy et Colman. Ils ont confirmé un rapport préliminaire du quotidien E-mail de quoi violaprettejohn a été sollicité pour jouer une version encore plus jeune de la reine Elizabeth II, qui a été vue en train de filmer dans un décor de « temps de guerre » pour la saison à venir.

