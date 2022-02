8 films et émissions de télévision où vous avez vu le casting de « Bridgerton »

Le drame à succès de Netflix « Bridgerton » est officiellement présenté en première le 22 mars 2022 pour sa deuxième saison, après avoir capté l’attention des téléspectateurs sur l’une des plateformes de streaming les plus regardées, selon NBC News.

Bien sûr, pour que la série soit aussi incroyable qu’elle l’est, les acteurs de « Bridgerton » ont définitivement prouvé leur talent, d’autant plus qu’aucun des acteurs de la série n’était connu avant la première.

Cependant, de nombreux acteurs de la série jouent depuis un certain temps et sont apparus dans de nombreuses autres émissions de télévision et films tout au long de leur carrière.

Voici 8 émissions de télévision et films où vous avez vu le casting de « Bridgerton ».

1. Phoebe Dynevor — « plus jeune »

Bien sûr, tout le monde reconnaîtra Dynevor pour son rôle principal dans « Bridgerton », où elle joue Daphné, mais avant de porter des robes de bal dans un drame d’époque, Dynevor est apparue dans la sitcom « Younger ».

Dynevor est apparue dans le rôle de Clare, une Irlandaise qui noue une relation avec Josh, interprétée par Nico Tortorella, dans les dernières saisons de « Younger », selon Pop Buzz.

Il y avait eu pas mal de drame autour du personnage de Dynevor, qui avait été pris dans un triangle amoureux entre Josh et Liza, joué par Sutton Foster.

2. Régé-Jean Page — ‘Racines’

Avant de jouer le Simon allusif et maussade, Page avait également joué dans des émissions historiques antérieures, mais pas du même calibre que « Bridgerton ».

Page a joué le rôle de Chicken George dans le remake de 2016 de « Roots », une émission qui raconte l’histoire d’un homme africain vendu en esclavage en Amérique et de ses descendants, selon IMDb.

Dans une interview avec Harper’s Bazaar, Page a parlé de jouer le rôle et d’entreprendre un projet aussi stimulant. « Roots touche tellement de gens et une fois que vous commencez à vous en rendre compte, vous vous rendez compte que cela a touché un nombre immense de personnes d’une manière extrêmement importante », a-t-il déclaré.

« Et il y a toute une génération de personnes qu’il n’a pas encore atteintes. Et l’importance que nous avons tirée de l’original est importante à transmettre. »

3. Nicola Coughlan — « Derry Girls »

Avant de jouer timide et réservée, Penelope Featherington et (alerte spoiler) Lady Whistledown, Nicola Coughlan était surtout connue des fans pour son rôle de Clare Devlin dans la sitcom Netflix « Derry Girls ».

L’émission, qui a été créée en 2019, suit un groupe d’adolescents nord-irlandais qui grandissent pendant The Troubles, qui était un conflit ethnique nationaliste en Irlande du Nord qui a duré environ 30 ans de la fin des années 1960 à 1998.

Dans ‘Derry Girls’, le personnage de Couglan est l’animal de compagnie anxieux de son groupe d’amis, marqué comme un goodie-two-shoes, mais est toujours aimé par les fans pour ses qualités attachantes, selon The Guardian.

En décembre 2021, Coughlan a rendu hommage au rôle de Clare dans « Derry Girls », alors que l’émission terminait sa troisième et dernière saison. Elle a écrit : « Au revoir Derry Girls, ça a été toute une balade », à côté d’une photo polaroïd d’elle sur le plateau.

4. Jonathan Bailey – « Les cinq dernières années »

L’acteur anglais Jonathan Bailey , qui jouait le frère aîné de Daphné et extrêmement protecteur, Anthony, Bailey était plutôt impliqué dans le rôle d’acteur de théâtre.

Bailey a joué dans la production West End de « The Last Five Years », jouant le personnage de Jamie, aux côtés de Samantha Barks, qui jouait Cathy. L’histoire les a suivis tous les deux, en tant que deux New-Yorkais dans la vingtaine qui tombent amoureux et tombent amoureux au cours de cinq ans, selon PlayBill.

« The Last Five Years » a commencé ses représentations en octobre 2016 et s’est poursuivi jusqu’en décembre 2016. La production a été écrite et réalisée par Brown, sous la direction musicale de Torquil Munro. Il est produit par Hilary et Stuart Williams en association avec Paul Taylor-Mills.

5. Claudia Jessie – « Le mal d’amour »

Avant de jouer la sœur cadette de Daphné, Eloise, et l’enquêteur principal pour découvrir qui est vraiment Lady Whistledown, Claudia Jessie a joué un rôle remarquable dans l’un des derniers épisodes de la sitcom britannique « Lovesick », selon IMDb.

La série suit Dylan, joué par Johnny Flynn, et son parcours pour retrouver ses ex et leur dire de se faire tester après avoir reçu un diagnostic de chlamydia. Dans la série, le personnage de Jessie, Tasha, était le dernier nom sur la liste de Dylan, et la trouver et la confronter s’avère être une tâche plutôt difficile.

6. Sabrina Bartlett — « Jeu des trônes »

Avant le rôle de Bartlett en tant que Sienne, l’amante secrète d’Anthony Bridgerton, elle est apparue dans l’émission à succès de HBO « Game of Thrones », selon Rotten Tomatoes.

Bartlett est apparu dans la finale de la saison 6 de la série, jouant la femme qu’Arya Stark prétendait être afin de se rapprocher de Walder Frey et de le tuer. Bien qu’il s’agisse d’un rôle plutôt mineur dans la grande production, il a fait partie intégrante du scénario et lui a apparemment permis de gagner en notoriété.

7. Freddie Stroma — « Harry Potter et le Prince de sang-mêlé »

La plupart des fans de Harry Potter ont probablement reconnu Freddie Stroma à la minute où il est apparu à l’écran en jouant le prince Friederich, l’homme essayant de courtiser Daphné avant de perdre face à Simon.

Stroma a joué Cormac McLaggen dans « Harry Potter et le Prince de sang-mêlé », un étudiant arrogant de Gryffondor qui fait partie du Slug Club et qui essaie pour l’équipe de Gryffondor Quidditch, selon US Weekly. Stroma a également repris son rôle pour de brèves apparitions dans les deux films « Deathly Hallows ».

8. Luke Thompson – ‘Dunkerque’

La plupart des gens reconnaissent probablement Luke Thompson pour son rôle de Benedict Bridgerton, le deuxième frère le plus âgé de Bridgerton, mais avant ce rôle, il a été choisi pour le film de guerre « Dunkirk » de 2017, qui mettait également en vedette Harry Styles.

Bien que le rôle de Thompson soit plutôt minuscule, il est apparu pour une scène rapide en tant qu’adjudant dans le film de Christopher Nolan, selon Closer. En plus d’agir dans « Dunkerque », Thompson a également joué le rôle de Mark Antony dans une production de « Jules César » de Shakespeare au Globe Theatre, selon IMDb.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.