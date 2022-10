D’où vient toute cette poussière lorsque vous nettoyez votre chambre ?

Lors du nettoyage de votre maison, l’une des pièces qui semble toujours être la plus poussiéreuse est la chambre à coucher. Pour de nombreux propriétaires, cela peut sembler très déroutant. Pourquoi votre chambre est-elle si poussiéreuse ? Qu’y a-t-il ici qui pourrait être la cause de toute cette accumulation de poussière ?

Photo : CDC/Unsplash

La principale raison pour laquelle votre chambre devient souvent si poussiéreuse est à cause des objets que nous gardons dans la chambre. Nos oreillers, couettes, couvertures et même peluches sont tous d’extraordinaires attrape-poussière. Les tissus et les textiles sont prédominants pour voir les fibres de poussière créées qui atterrissent ensuite sur chaque partie de la pièce. Cela vient aussi de votre peau; lorsque nous dormons, nos peaux mortes se retrouvent dans l’air et s’accumulent sur toutes ces parties de notre chambre.

Photo : CDC/Unsplash

Réduire la poussière dans la chambre

Si votre chambre est également équipée d’un ventilateur de plafond ou d’un climatiseur, cela peut également être une cause ironique d’accumulation de poussière. Il doit être nettoyé et entretenu régulièrement, vous devez donc toujours prendre le temps de bien nettoyer ces accessoires de circulation d’air. Lorsque votre ventilateur de plafond n’est pas épousseté, par exemple, une grande quantité de poussière peut être renvoyée dans la pièce. Le nettoyer est une décision fortement recommandée si vous voulez éviter cela. Il en va de même pour les unités AC. Si vous changez les filtres et que vous nettoyez le ventilateur, vous devez réduire la quantité de poussière accumulée.

Il faut aussi s’habituer à dépoussiérer avec efficacité. L’utilisation de quelque chose comme un chiffon en microfibre est beaucoup plus utile pour capturer la poussière en premier lieu, en s’assurant qu’elle ne retourne pas simplement du plumeau dans la chambre elle-même.

Si vous choisissez également d’aspirer vos tapis, vous pouvez en fait renvoyer davantage de ces particules de poussière dans l’air. Assurez-vous que votre tapis a un filtre propre afin d’éviter que ce problème salissant ne devienne répétitif !