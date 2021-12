Maisie Williams revient en tant qu’Arya Stark dans le jeu vidéo MultiVersus

Arya Stark se dirige vers Multiversus, le prochain jeu vidéo de Warner Bros. Games réunissant divers personnages de la bibliothèque IP du studio. Joué par Maisie Williams dans la série à succès HBO Game of Thrones, Arya avait été la favorite des fans du début à la fin, se démarquant toujours comme l’un des personnages les plus populaires. Elle sera disponible en tant que combattante jouable dans Multiversus, et mieux encore, il a été confirmé que Williams prêtera sa voix au rôle.

Dans Multiversus, le « Multivers est à portée de main pendant que vous vous battez dans des matchs 2v2 intenses. Affrontez Batman et Shaggy ? Essayez d’utiliser Bugs Bunny et Arya Stark ! -un combat pour la suprématie. » Chaque combattant est doté de capacités uniques qui s’associent dynamiquement à d’autres personnages, et diverses cartes seront incluses à partir des mondes légendaires de ces combattants. Le jeu gratuit sera accompagné de mises à jour régulières introduisant de nouveaux personnages, étapes, modes, skins, etc.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Les films spéciaux d’Arya Stark incluent « Face-Stealer » et « Dagger Slash ». Sa description de personnage pour Multiversus se lit comme suit: « Née le troisième enfant d’Eddard et Catelyn Stark, Arya n’a jamais voulu être une dame ou perdre du temps avec des formalités. Elle pensait que c’était une tâche ennuyeuse qu’il valait mieux laisser à ses frères et sœurs. Mais quand son père a été assassiné et sa famille destituée, La jeune Arya s’est retrouvée dans un nouveau voyage qui l’amènerait à travers Westeros et finalement à Essos où elle s’est entraînée pour devenir un homme sans visage qui l’a transformée en une épéiste accomplie et un assassin mortel. C’était une transformation qui allait changer le cours de sa vie – et tout Westeros – pour toujours. »

En tant qu’Arya, les joueurs auront la possibilité de battre toutes sortes de personnages aléatoires de la bibliothèque Warner Bros. Les autres personnages jouables confirmés incluent Batman, Bugs Bunny, Finn the Human, Garnet, Harley Quinn, Jake the Dog, Reindog, Shaggy, Steven Universe, Superman, Tom et Jerry et Wonder Woman. D’autres devraient arriver bientôt. Certains des autres noms de stars attachés à la distribution vocale incluent Kevin Conroy dans le rôle de Batman, Tara Strong dans le rôle de Harley Quinn et Matthew Lillard dans le rôle de Shaggy.

C’est une surprise amusante pour Game of Thrones fans, car rien n’indiquait que Maisie Williams reprendrait un jour son rôle d’Arya Stark. Le personnage a atteint la fin de Game of Thrones, et la conclusion ouverte pour son personnage a laissé la porte ouverte à un éventuel spin-off. Cependant, HBO a clairement indiqué après la diffusion de la finale de la série qu’elle ne reprendrait pas ce rôle. Il y a plusieurs retombées en développement chez HBO, y compris la série à venir Maison du Dragon, mais ce sont des préquelles loin dans le passé, bien avant la naissance d’Arya Stark.

« En partie, je veux ce spectacle – ce Game of Thrones, le spectacle de Dan et David — être son propre truc. Je ne veux pas prendre des personnages de ce monde qu’ils ont fait magnifiquement et les mettre dans un autre monde avec quelqu’un d’autre qui le crée », a déclaré Casey Bloys, président de la programmation de HBO, à THR en 2019. « Je veux que ce soit la pièce artistique qu’ils ai. C’est l’une des raisons pour lesquelles je n’essaie pas de refaire la même émission. George (RR Martin) a un monde massif et massif ; il y a tellement de façons d’entrer. C’est pourquoi nous essayons de faire des choses qui semblent distinctes – et de ne pas essayer de refaire le même spectacle. »

Multiversus sortira en 2022 pour PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez regarder le premier aperçu de la bande-annonce du jeu vidéo ci-dessous, et vous pouvez en savoir plus sur le jeu sur MultiVersus.com.





Vincent D’Onofrio répond de manière hilarante à la « fuite photo » du retour de Hawkeye de Kingpin Une photo peu convaincante flotte sur les réseaux sociaux de Vincent D’Onofrio de retour en tant que Kingpin et il a quelque chose à dire à ce sujet.

Lire la suite





A propos de l’auteur