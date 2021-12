« La maison de papier » aura-t-il la saison 6 sur Netflix ?

Même si la première saison de « Le vol d’argent« ( » Money Heist « en anglais) a été un échec en Espagne, après sa première sur Netflix, la série d’Álex Pina est devenue un phénomène mondial et a eu cinq saisons qui ont fait attendre les fans, qui d’ailleurs, refusent de mettre fin à la histoire des voleurs de singes rouges et demandez un sixième versement.

Le professeur a réussi à captiver le public avec ses plans détaillés qui anticipaient les mouvements de la police, mais à chaque saison cela devient plus improbable et secoue la fiction mettant en vedette Alvaro Morte, Itziar Ituno, Jaime Lorente, Miguel Herran, entre autres.

Les troisième, quatrième et cinquième tranches se concentrent sur le braquage de la Banque d’Espagne, mais cette fois, les ennemis sont plus puissants et impitoyables. Comment l’histoire a-t-elle pu continuer à partir de ce moment-là ? Cela signifierait-il perdre plus de protagonistes ? Malgré tout cela, certains fans de « Le vol d’argent« Ils aimeraient voir une sixième saison, cependant, les producteurs ont déjà pris une décision.

Le Professeur a fait une grosse erreur dans les derniers chapitres de la cinquième saison de « La casa de papel » (Photo : Netflix)

« LA CASA DE PAPEL », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. Après cinq saisons réussies, il faut mettre un terme au drame créé par Alex Pina, car s’ils entendent prolonger l’histoire uniquement dans un but lucratif, ils courent le risque de tout gâcher.

« Si vous y réfléchissez avec bon sens, passer 2 000 minutes de fiction à faire deux braquages ​​est suffisant. Il y a presque 20 films, je pense qu’on a pressé pas mal de personnalités, du design et tout« Álex Pina avait précédemment déclaré à Vertele.

« Il est bon de fermer la scène de La casa de papel, qui a été absolument splendide et surprenante, et elle doit se terminer par une saison brutale« Il a ajouté dans ladite conversation avec les médias espagnols.

De plus, le créateur de «Le vol d’argent« Est convaincu qu’il est vraiment important de sortir par la porte d’entrée et avec style. « Cette mécanique que la série a fini par languir a été modifiée. Il faut être fier pour aller avec style. Il faut faire plein d’autres choses, plein d’autres genres, et surtout des choses qu’on ne sait pas faire”.

« Nous avons toujours pensé que nous devions arrêter lorsque le spectacle était très demandé, alors qu’il était encore à son «âge d’or». Il semblait que c’était ce que nous avions à faire avec la série« Il a ajouté dans une interview avec Esquire.

Cependant, ce n’est pas la fin finale de « Le vol d’argent« , car « Nous avons beaucoup de possibilités de faire un spin-off, oui, et je pense que c’est grâce aux identités fortes et puissantes des personnages. Nous avons toujours voulu que les personnages aient un design très complexe et en couches. Je pense donc que presque tous les personnages de Paper House ont une dualité que nous aimerions voir dans un spin-off. Nous pourrions voir n’importe lequel d’entre eux dans d’autres contextes”.

En effet, le 30 novembre 2021, lors d’un événement pour la première de la saison dernière, le premier spin-off a été confirmé, « Berlin« , qui sortira en 2023 dans Netflix et aura comme protagoniste Pedro Alonso.