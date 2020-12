L’épisode de «  The Andy Griffith Show  » que Ron Howard a dit l’a déplacé même comme un enfant

Une scène de «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

En tant qu’enfant acteur dans la comédie télévisée classique Le spectacle Andy Griffith, Ron Howard est apparu dans les huit saisons de la série. Dans le rôle d’Opie Taylor, Howard a démontré tout au long de ces années sa maturité croissante en tant qu’interprète.

Le cinéaste de renom a déclaré que, sur les 239 épisodes de la série, il y en avait un qui était le premier à l’affecter émotionnellement. Voici ce qu’il avait à dire.

Ron Howard a commencé sur « The Andy Griffith Show » à 6 ans

En 1959, Howard avait 5 ans lorsqu’il est apparu sur Théâtre General Electric. C’est sur cette émission qu’il a attiré l’attention du futur président américain Ronald Reagan.

«Je suppose que je n’avais pas beaucoup de crédit, mais Ronald Reagan avait vu l’épisode et à la fin, il a juste ajouté cette chose et a dit: ‘Un merci spécial au petit Ronnie Howard qui a fait un travail merveilleux en tant que Barnaby’ ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré aux Archives de la télévision américaine en 2006.

«Et cela a conduit [The Andy Griffith Show producer] Sheldon Leonard pour appeler mon agent et lui dire: «Je fais une série avec Andy Griffith et nous avons besoin d’un fils», a déclaré Howard.

Son expérience l’a ensuite conduit dans les années qui ont suivi Griffith montrer des apparitions dans des westerns télévisés, des drames, une apparition dans le hit PURÉE, et un autre rôle majeur, celui de Richie Cunningham sur ABC’s Jours heureux en 1974 à 20 ans.

Howard lui a fait lire ses lignes

Père et fils Rance (à gauche) et Ron Howard en 2005 | Kevin Winter / Getty Images

EN RELATION: « The Andy Griffith Show »: le premier amour d’Andy pour l’émission a demandé à être radié

Le père du réalisateur, Rance Howard, qui était un acteur accompli, «m’apprendrait le dialogue. La grande chose qu’il a faite a été de m’enseigner de bons et solides principes fondamentaux sur le théâtre. Mon père m’a appris à jouer », a-t-il déclaré aux Archives de la télévision américaine.

Ron, parce qu’il était si jeune, ne pouvait pas encore comprendre les mots écrits et les mémoriser de cette façon.

C’est son père qui au début, «m’a appris mes lignes. Je ne savais pas lire », dit-il.

L’épisode qui a touché un jeune Ron Howard

Ron Howard, à gauche, sur le tournage de l’épisode «Mr. McBeevee »en 1962 | CBS via Getty Images

Dans son interview, Howard a décrit la première fois qu’un épisode de la série est passé d’un simple jour de tournage à une expérience profonde émotionnelle.

« [“Mr. McBeeVee”] était un bel épisode, j’ai adoré cet épisode », a-t-il déclaré. «J’ai trouvé ça vraiment déchirant. C’était l’une des rares fois où l’histoire réelle d’un épisode sur lequel nous travaillions a bougé moi.

«Je me souviens de l’acteur qui jouait M. McBeevee, je pensais qu’il était vraiment génial. Je pense que c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles j’ai trouvé l’épisode si émouvant. C’était ce type, personne ne croyait qu’il existait, et c’était tellement frustrant. Je ne sais pas, je me souviens juste d’avoir été touché par celui-là.

Howard n’est pas seul; « Monsieur. McBeevee », le premier épisode de la troisième saison de l’émission, est l’un des Le spectacle Andy Griffithest le plus aimé pour son caractère émouvant et ses messages d’amour et de confiance entre un père et son jeune fils.