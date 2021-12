The Squid Game a été dépassé par une autre série Netflix non anglophone

Le 17 septembre, Netflix est revenu pour parier sur une série non anglophone. Le jeu du calmar est arrivé sur la plate-forme avec style avec une seule saison de neuf épisodes. La série, qui englobe le drame, l’action et on pourrait même dire un peu d’horreur, était un grand phénomène dans le monde entier. De plus, pendant plusieurs semaines, il s’est classé premier parmi les géants du streaming les plus regardés, dépassant largement Bridgerton.

Mais pourquoi a-t-il eu autant de succès ? Eh bien, l’intrigue de Le jeu du calmar c’était un plus. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Plusieurs personnes à risque ayant un besoin urgent d’argent reçoivent une mystérieuse invitation. Enfermés dans un lieu secret, 456 concurrents de tous horizons participent à des jeux pour remporter 45,6 milliards de won. Tous les tests sont des jeux d’enfants traditionnels coréens, mais les perdants meurent. Qui recevra le prix et quel est le but de ce jeu ?”.

Sans doutes, Le jeu du calmar il a su capter l’attention de ceux qui ont une certaine dévotion pour ce type d’action. Cependant, tout ce qui commence se termine et, malgré le fait qu’une deuxième saison ait déjà été confirmée, la vérité est que la fureur est terminée pour cette série. C’est parce qu’il y a une autre production Netflix qui a dépassé, au moins la semaine dernière, cette création de Corée.

C’est la deuxième saison de La reine du flux. C’est en 2018 que ce strip est officiellement arrivé sur la plateforme, mais ce n’est que le 17 novembre que la deuxième partie est sortie. Avec 89 épisodes à son actif, cette édition a connu beaucoup plus de succès que la première et, il y a une semaine, elle se classe première parmi les plus regardées sur Netflix ces derniers jours.

Avec 69 030 000 heures de lecture La reine du flux il a retiré le travail de Le jeu du calmar, qui est troisième avec seulement 25 730 000 heures jouées. La deuxième est Direction l’enfer, qui fait déjà beaucoup de bruit dans le catalogue de la plateforme avec 67 520 000 heures de lecture.

