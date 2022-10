Mais que veux-tu faire de ta vie, HTC ?

Le constructeur taïwanais présente en Russie le nouveau HTC Wildfire E Plus, un smartphone basique et assez inexplicable qui n’est pas vraiment un HTC.

Il a dit HTC que cette année, les mobiles seraient à nouveau sur le marché sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la nostalgie, mais la vérité est que en plus du HTC Desire 22 pro orienté vers le métavers on nous a laissé l’envie de voir le fabricant taïwanais, autrefois pionnier dans cette industrie, revenir à la vie avec un catalogue décent et remarquable que nous pourrions revoir.

Et c’est que pas d’amis, ce nouveau HTC Wildfire E Plus qui vient d’être présenté en Russie nous ne le considérons pas comme un HTC décent et remarquable que nous pouvons examiner, et personne ne se souciera non plus qu’il s’agisse d’un smartphone exclusif au marché russe, car en réalité ce énième tour autour du ring HTC n’en vaut pas la peine.

Comme on le voit sur le site du détaillant Citilink local, le nouveau HTC Wildfire E Plus commence par nous présenter comme le principal identifiant pour un chipset d’origine MediaTek conçu pour la gamme économique et avec cinq ans de retardfabriqué avec une lithographie de 28 nanomètres, pas moins…

Comme si cela ne suffisait pas, le fait est que le Wildfire E Plus n’est pas un téléphone HTC d’origine, mais une refonte remarquée de l’UMIDIGI G1 sur lequel nous ne pouvons pas vous expliquer leurs raisons d’existerpuisque nous ne connaissions aucune relation entre le chinois UMIDIGI et la firme HTC.

et jusqu’ici tout ce qui est intéressant sur le Widlfire E Plusqui se termine à ceci accord avec UMIDIGI qu’on ne sait pas s’il sera prolongé, car le reste des caractéristiques techniques ne valent pas grand chose et son prix, bien qu’évidemment très abordable, n’est pas intéressant car ne quittera pas la Russie.

Le « nouveau » HTC Wildfire E Plus est déjà disponible en Russie au prix d’environ 130 euros pour changer, même si après l’avoir vu honnêtement, je n’ai que des doutes sur les plans de HTC pour sortir de son éternelle crise.

HTC ne fera pas appel à la nostalgie, mais aura de nouveaux téléphones en juin

Quoi qu’il en soit Nous n’allons pas vous donner envie de connaître plus de détails. d’un téléphone au design bien connu et très simple, qui a un Écran 6,5 pouces et résolution HD+ 720p comme une grande incitation dans un front avec entailler.

Le chipset que nous avons déjà mentionné, est un MediaTek MT6739 2017, avec quatre cœurs à 1,5 GHz accompagnés de 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible avec des cartes microSD.

La caméra frontale est de 5 mégapixels, avec un double module à l’arrière. 13 MP le principal et 5 MP le secondaire avec son flash LED pertinent, plus une généreuse batterie de 5 150 mAh pour nourrir le tout.

La connectivité est complète jusqu’à ce que 4G-LTEavec Wi-Fi 5, aGPS, Bluetooth 5.2 et deux connecteurs, un USB Type-C de nouvelle génération plus la prise audio de 3,5 millimètres.

Tout cela dans un logement 164,1 x 75,9 x 8,75 millimètres avec seulement 190 grammes de poids, et avec une vie numérique grâce à Android 12 dans son édition aller moins lourd et conçu pour des mobiles très basiques comme celui-ci.

Si les amis de HTC veulent retrouver un peu de leur ancienne crédibilité, la vérité est que mettre en avant des smartphones comme celui-ci en 2022, souillant leur illustre signature, n’est certainement pas la voie à suivre.

HTC Wildfire E Plus, prix et lancement

Concernant sa disponibilité, nous vous avons déjà dit que sera exclusif au marché russequelque chose dont presque personne ne se souciera de revoir cette liste de spécifications, bien que le prix de 7 990 roubles (environ 130 euros pour changer) est attrayant.

Le doute maintenant est le même qu’au début, et c’est que Je ne comprends pas du tout quels sont les plans de HTC pour sortir de son éternelle crise de résultats dans l’industrie mobile. Si l’accord avec UMIDIGI sera prolongé, le temps nous le dira, mais ce que j’ai bien compris, c’est que ce n’est pas la bonne voie d’une reprise que certains d’entre nous continueront d’attendre indéfiniment.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂