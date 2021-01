La nouvelle bande-annonce de Outside The Wire de Netflix augmente les enjeux

Il y a une nouvelle bande-annonce pour le prochain film d’action Sci-Fi de Netflix, En dehors du fil, montrant plus de détails sur l’action et l’histoire.

La première bande-annonce de En dehors du fil était plutôt bon. Cela montrait des actions et des idées amusantes. La dernière bande-annonce, cependant, ouvre vraiment l’histoire et les personnages et me rend encore plus intriguée:

Je creuse vraiment les vibrations ici, entre l’action et l’espionnage, cela semble être très amusant.

En 2036, l’Amérique sert de force de maintien de la paix et les troupes humaines des deux côtés sont soutenues par des robots combattants appelés Gumps et des pilotes de drones surveillant les escarmouches à des milliers de kilomètres. Mais après que le pilote de drone obstiné, le lieutenant Harp (Damson Idris), désobéisse à un ordre direct d’intervenir dans un conflit, l’armée le déploie dans un avant-poste militaire pour faire face aux coûts humains de son appui sur un bouton. Les attentes de Harp de garder une clôture sont bouleversées lorsque son nouveau commandant, le capitaine Leo (Anthony Mackie), annonce son intention d’infiltrer la zone démilitarisée et d’appréhender Viktor Koval (Pilou Asbæk), un chef de guerre qui a l’intention de lancer un réseau d’armes nucléaires en sommeil. Bientôt, Harp apprend que son expérience théorique en tant que pilote de drone signifie peu sur le champ de bataille sous l’attaque ennemie – surtout après avoir découvert que Leo est un super-soldat amélioré par l’IA dont la force, la vitesse et la demande de résultats promettent de transformer son éducation du monde réel une épreuve par le feu.

En dehors du fil frappe Netflix sur 15 janvier.