La série Green Lantern pour HBO Max sera totalement repensée

Les nouveaux dirigeants de Warner Bros. pensaient que le concept précédent de la série Green Lantern était trop cher et vont le repenser complètement. Attention!

©IMDBWayne T.Carr comme Green Lantern

La bonne nouvelle est que Découverte Warner n’a pas annulé la série La lanterne Verte qui était en cours d’élaboration pour hbo max. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il va falloir patienter bien plus longtemps pour le voir sur la plateforme de streaming. Parce que? David Zaslav, l’homme fort de la société de production, et son équipe, ont estimé que le concept de ce spectacle tel qu’il était proposé était trop cher et reviendrait à zéro dans l’élaboration du programme.

Le journaliste hollywoodien a rapporté que le showrunner Seth Grahame Smith a terminé les scripts de huit épisodes, qui deviendront désormais des allégements fiscaux. Et ne vous attendez pas à voir Finn Wittrock et Jeremy Irvine dans le rôle de Guy Gardner et Alan Scott, les personnages qui devaient jouer dans la série, bien que des sources indiquent que Berlanti Productions a hâte de travailler avec les deux acteurs dans un avenir immédiat.

John Stewart sera le nouveau protagoniste de l’émission

La nouvelle émission de télévision sera axée sur JohnStewart, la La lanterne Verte afro-américain qui est apparu dans les émissions animées de Ligue des Justiciers et il a également été coupé du film La Ligue des Justiciers de Zack Snyder dans une scène clé avec Batman où il était joué par l’acteur Wayne T. Carr et a ensuite été remplacé par Martian Manhunter. Sur Internet, il y a déjà des fans qui demandent à ce même interprète de donner vie au personnage de hbo max.

Grahame-Smith ne sera pas impliqué, car la série revient à un développement précoce, vraisemblablement avec une orientation plus terre à terre et moins de personnes puissantes. Et bien que la décision n’ait rien à voir avec les récentes promotions de James Gunn et Peter Safran chez DC, qui ne prendront le relais que le 1er novembre, ils auront certainement leur mot à dire dans la prochaine itération de l’émission une fois qu’elle aura démarré. .

La lanterne Verte Il est l’un des personnages les plus emblématiques de Bandes dessinées DC et son arrivée à Univers étendu DC c’est certainement un événement important pour la marque c’est pourquoi David Zaslav et la nouvelle direction en charge de ces projets doit bien choisir les noms responsables du programme en même temps que le protagoniste qui donnera vie à Jean Stewart. Le fandom DCEU sera attentif à toute nouvelle à cet égard.

