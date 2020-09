The Elder Scrolls VI: Bethesda pour dédier un personnage du jeu à un fan décédé

Pour le moment on ne sait pas quand on pourra profiter de The Elder Scrolls VI mais au moins si on peut vous raconter cette belle histoire qui a pour protagonistes le futur jeu, Bethesda et un fan de Skyrim malheureusement décédé.

La triste histoire que nous voulons vous raconter et que nous espérons se terminer par une fin heureuse concerne un fan de Skyrim dont le dernier message qu’il a écrit sur Twitter avant de mourir prématurément à 24 ans était: “Je donnerais n’importe quoi pour être dans Skyrim” .

Bethesda prend le relais

La petite amie de Colton Meredith, (le défunt de 24 ans) a vu son dernier message sur Twitter et après y avoir réfléchi un peu, il a décidé de contacter Bethesda pour leur raconter l’histoire et voir quelles chances il y aurait que son petit ami apparaisse dans The Elder Scrolls VI en tant que PNJ.

C’était le dernier message que mon petit ami a écrit avant de mourir. J’y ai réfléchi pendant un moment et j’ai finalement décidé de redémarrer Skyrim pour la première fois depuis des années. Je sais que c’est difficile, mais si jamais vous avez besoin de concevoir un personnage secondaire, je sais que cela aurait eu tout le sens du monde pour lui.

Le VI Chemin vers The Elder Scrolls

Nous aimerions voir ce que nous pouvons faire pour l’amener à The Elder Scrolls VI. Bien sûr, nous ne pouvons rien vous promettre pour le moment, mais si vous pouvez nous donner son nom et d’autres détails le concernant, nous pouvons mieux examiner tout ce qui est possible.

Nous espérons que ce dernier souhait se réalisera et nous pourrons voir “Colton Meredith” comme personnage de soutien dans le nouveau jeu Bethesda.