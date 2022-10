Melissa Villasenor est partie samedi soir en direct pour des problèmes de santé mentale

Ancien Saturday Night Live membre de la distribution Melissa Villasenor a expliqué pourquoi elle avait quitté la série. Avant la 48e saison actuelle de l’émission, il y avait eu un exode massif de membres de la distribution, dont beaucoup faisaient partie de la série depuis des années. Villaseñor, qui a rejoint l’émission en 2016, faisait partie de ceux qui partaient aux côtés d’Aidy Bryant, Kate McKinnon, Pete Davidson, Kyle Moody, Alex Moffat, Chris Redd et Aristotle Athari.

Maintenant, Villaseñor a partagé l’histoire de sa sortie soudaine. Parlant de la situation sur Le dernier rire podcast (par Personnes), Villaseñor dit qu’elle a fait le choix elle-même en raison du péage que SNL avait pris sa santé mentale en charge. C’était arrivé au point où l’interprète avait constamment fait face à des crises d’anxiété et de panique extrêmes, et finalement, elle avait atteint sa limite. De l’entretien:

« C’était ma décision. Je me suis donné beaucoup de temps cet été pour y réfléchir et me jouer dans la tête si je revenais… En fin de compte, il s’agissait de ma santé mentale. La saison dernière, J’ai eu quelques crises de panique. Je luttais et j’avais toujours l’impression d’être au bord d’une falaise chaque semaine. Je me disais : « Je ne veux plus me faire ça. » »

Villaseñor souligne qu’elle n’a eu aucune friction avec ses collègues membres de la distribution. Cependant, elle se sentait un peu étrangère en tant qu’introvertie naturelle, ce qui a contribué à son anxiété générale et à sa sortie éventuelle.

« C’était juste la façon dont je gère les choses. Je pense que je suis introverti. Quand je suis dans un grand groupe de beaucoup de gens incroyables, et que tout le monde parle au-dessus de tout le monde, je pense que j’ai tendance à devenir petit. Je deviens nerveux , comme, où est-ce que je me situe ? Qu’est-ce que je suis censé faire ? C’est comme ça que j’étais au lycée aussi. Et donc je pense que c’est ce qui l’a causé. Et je me disais, je pense que je vais bien. rien d’autre que je ressens, oh, j’ai besoin de partager ça, je veux faire ça dans la série. Je pense que je suis prêt. Il y avait juste quelque chose qui me disait, je pense que je pourrais me séparer.