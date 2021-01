Magic: The Gathering Arena peut maintenant être téléchargé sur Android en version bêta

Ce nouveau jeu de cartes à collectionner peut maintenant être téléchargé, vérifiez si votre smartphone est compatible et jouons!

Après, récemment, Square Enix a présenté son nouveau jeu de rôle dans la saga Dragon Quest, appelé Dragon Quest Tact, c’est maintenant au tour de Les sorciers de la côte qui vient de sortir un nouveau jeu Android: Magic: l’arène de rassemblement.

Grâce aux collègues d’Android Police, nous avons appris que le développeur Wizards of the Coast a publié il y a quelques jours une entrée sur le site officiel de Magic: The Gathering Arena (MTG Arena) dans laquelle il informait ses followers que la version numérique de ce jeu arriverait sur Android fin janvier.

Maintenant, nous pouvons confirmer que ce jeu est maintenant disponible au téléchargement en version bêta mais répondant à une série d’exigences et uniquement pour une série de terminaux compatibles.

Conditions requises pour jouer à Magic: The Gathering Arena sur Android

Ceux-ci sont les exigences minimales pour jouer à Magic: The Gathering Arena sur notre terminal Android:

Une version d’Android 6.0 ou supérieur

Avoir au moins 4 Go de mémoire RAM

Que notre terminal prend en charge OpenGL ES 3.0 ou supérieur

Avoir un mobile avec l’un des processeurs suivants ou un autre haut de gamme: Kirin 970, Snapdragon 845 et Exynos 9810

Liste des téléphones Android compatibles avec Magic: The Gathering Arena

C’est lui Liste complète des téléphones Android compatibles avec Magic: The Gathering Arena:

Asus ROG Phone II

Asus ROG Phone 3

Google Pixel 3

Honor Play 4

Huawei P20 Pro

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

LG G7 ThinQ

Motorola One 5G

OnePlus 6T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 8

Oppo Reno 3 Vitalité

Oppo Reno3 5G

Realme v3

Redmi 10X Pro 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30 Ultra

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ3

J’habite les années 70

