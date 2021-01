«  Petite maison dans la prairie  »: Pourquoi le «  premier vrai baiser  » de Laura avec Almanzo «  fait-il? [Melissa Gilbert] Malade’

Juste parce que Laura Ingalls était prête pour son premier baiser Petite maison dans la prairie ne signifie pas que l’acteur qui la jouait, Melissa Gilbert, l’était. Gilbert se souvient de son premier «vrai» baiser à l’écran avec Dean Butler, l’homme qui jouait Almanzo Wilder.

Dean Butler comme Almanzo James Wilder, Melissa Gilbert comme Laura Elizabeth Ingalls Wilder | Herb Ball / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Melissa Gilbert ne voulait pas embrasser Dean Butler dans « Little House on the Prairie »

Il est vrai que Laura a eu son premier baiser bien avant l’épisode «Sweet 16», mais celui-là était «un petit bisou innocent», comme l’appelait Gilbert.

«C’était le premier vrai baiser de Laura, un baiser qu’elle désirait, et cela m’a rendu malade», a écrit Gilbert dans ses mémoires. Conte des prairies.

Gilbert se souvient de plusieurs membres de la distribution et de l’équipe lui demandant ce qu’elle pensait de son «gros bisou» avec Butler.

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: La fois où un fan a appelé Melissa Gilbert une « petite gosse »

«J’ai plaisanté en disant que j’aurais préféré embrasser Scott Baio ou Shaun Cassidy», écrit-elle. «Je savais que ces ados idoles étaient inaccessibles et donc sûrs à mentionner, même si la vérité était que je ne voulais embrasser personne.

Mais plus que Gilbert ne voulait embrasser personne, elle ne voulait pas embrasser Butler.

«Je ne voulais pas embrasser un homme», a-t-elle écrit. «Je ne voulais embrasser personne avec du chaume!»

Melissa Gilbert ne savait pas comment elle était censée embrasser Dean Butler dans « Little House on the Prairie »

Gilbert ne savait pas comment aborder le premier baiser de Laura et elle «avait trop peur pour en parler à qui que ce soit ou poser des questions.

Mais elle était surchargée de questions anxieuses qui menaient à la scène, comme: «Comment étais-je censé transmettre la passion? Dois-je l’embrasser comme si j’étais Le Brady Bunch? Ou devrais-je aller pour quelque chose de plus proche de ce que j’ai vu sur Dynastie? Comment l’ont-ils fait dans la prairie?

« Les attentes étaient élevées » pour le premier baiser de Laura et Almanzo

En entrant dans la scène des baisers, tout ce que Gilbert savait, c’était que c’était un gros problème – un moment monumental dans la vie de Laura.

«Ce fut le vrai début de la romance de Laura et Almanzo, qui était l’une des grandes romances de tous les temps», écrit-elle.

Quand est venu le temps de filmer le baiser, Gilbert a laissé Butler montrer la voie.

«J’ai fermé les yeux (à l’intérieur, c’étaient des écrans vierges) et j’ai doucement plissé, le laissant trouver la cible», a-t-elle écrit.

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: Pourquoi l’acteur de Laura Ingalls Melissa Gilbert « se sentait malade » chaque fois qu’elle voyait « Almanzo Wilder » dans le scénario

Elle a été revécue quand c’était fini.

«J’avais l’impression d’avoir pris ma première vraie respiration en une semaine», a-t-elle écrit.

Après que le réalisateur eut appelé «couper», Gilbert se tourna pour voir sa mère, qui se tenait là «les larmes aux yeux».

«Elle m’a fait un câlin avant que je ne me dépêche de me rendre à la table de service artisanal et que je mette des chips dans ma bouche pour me débarrasser des cooties», écrit-elle.