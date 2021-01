Rappel: vous pouvez réclamer des jeux PS5 PS Plus même si vous n’avez pas encore la console

Si vous êtes membre PlayStation Plus, vous avez droit à une poignée de jeux chaque mois. Lors du lancement de la PS5 en novembre, le nombre de jeux mensuels est passé à trois: deux jeux PS4 et un sur PS5. C’est évidemment formidable si vous avez réussi à vous procurer l’une des nouvelles consoles de Sony, mais que se passe-t-il si vous avez du mal à trouver le stock PS5 ou si vous attendez simplement de faire le saut? Vous manquez ce jeu PS Plus supplémentaire, non? Eh bien, vous n’êtes pas obligé de l’être.

Vous pouvez facilement réclamer tous les jeux PS5 qui viennent sur PS Plus, même si vous ne disposez pas du matériel lui-même. Prenons l’exemple du Maneater de ce mois-ci. Si vous souhaitez pouvoir y jouer sur votre future PS5, vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque via l’application PlayStation sur les smartphones ou la boutique en ligne PlayStation. Connectez-vous simplement à votre compte PSN avec l’un de ces éléments, recherchez le jeu via la recherche et cliquez sur Ajouter à la bibliothèque. Une fois cela fait, vous aurez Maneater dans votre bibliothèque de jeux et pourrez le télécharger une fois que vous aurez configuré votre nouvelle PS5 brillante.

Cela s’appliquera bien sûr à Destruction AllStars une fois qu’il sera lancé le 2 février, et à tout futur jeu PS5 qui arrivera sur PS Plus. En ajoutant les jeux à votre bibliothèque via un navigateur ou l’application, vous vous assurerez de ne pas perdre ces premiers cadeaux PS5. C’est assez simple, mais ce n’est pas quelque chose qui est immédiatement évident. Si vous repérez un jeu PS5 sur PS Plus auquel vous voulez jouer, l’absence de PS5 ne signifie pas que vous ne pourrez pas y jouer éventuellement.

Avez-vous des jeux PS5 PS Plus dans votre bibliothèque via cette méthode? Réclamerez-vous Destruction AllStars pour pouvoir jouer une fois que vous aurez votre PS5? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.