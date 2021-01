La dernière mise à jour de Worms Rumble ajoute enfin le mode Team Deathmatch sur PS5, PS4

Worms Rumble était l’un de nos jeux PlayStation Plus de décembre, et c’est un spin-off étonnamment divertissant. Avec une action au rythme plus rapide que la série traditionnelle Worms au tour par tour, c’est une expérience très différente, mais qui vaut le coup. Une critique que nous avons eue à ce sujet était le manque de contenu au lancement, mais Team 17 a mis à jour Rumble régulièrement.

En fait, la dernière mise à jour du jeu ajoute un nouveau mode de jeu: Team Deathmatch. D’accord, ce n’est donc pas l’idée la plus originale au monde, mais c’est un ajout clé qu’il vaut mieux tard que jamais. Le mode Match à mort gratuit pour tous est l’un des modes les plus puissants, mais les équipes donneront au mode de base une touche plus stratégique – et jouer en équipe avec des amis est toujours amusant. De plus, vous pouvez actuellement gagner le double de XP, ce qui est toujours bon. La mise à jour est maintenant disponible pour PlayStation 5 et PS4.

Dans d’autres nouvelles, cela vaut la peine de plonger dans The Lab, l’emplacement du jeu pour les listes de lecture expérimentales et limitées dans le temps, et la nouvelle carte Deadly Dockyard a été ajoutée le mois dernier. Il semble que l’équipe 17 s’engage à apporter beaucoup de contenu post-lancement à Worms Rumble.

Es-tu toujours en train de te tortiller dans celui-ci? Allez-vous vérifier le mode Match à mort par équipe? Prenez vos battes de baseball dans la section commentaires ci-dessous.