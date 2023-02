Star Wars Jedi : Survivor a retardé sa date de sortie

Le producteur Arts électroniques vient de repousser la date de sortie du jeu vidéo »Star Wars Jedi : Survivant ». Par le biais d’une déclaration officielle sur son compte Twitter, EA a annoncé qu’ils étaient dans la phase finale de développement du jeu suite à »Star Wars Jedi : Fallen Order ».

« Pour que l’équipe atteigne la barre de qualité de frayer« Nous avons donné à l’équipe le temps dont elle a besoin pour atteindre le niveau de finition que nos fans méritent en ajoutant six semaines cruciales à notre calendrier de sortie », indique le communiqué. Au lieu de sa date de sortie initiale du 17 mars, « Star Wars Jedi : Survivor » sortira le 28 avril.

Sorti en 2019, »Star Wars Jedi : Fallen Order » situe son histoire cinq ans après les événements du film »Star Wars : Episode III – La Revanche des Sith », suite à la chute de la République Galactique et des Jedi Commande. Le jeu nous met dans la peau du Padawan Cal Kestis, qui doit fuir les inquisiteurs impériaux tout en terminant sa formation.

Lors des Game Awards 2022, cameron monagan, l’acteur qui donne la parole à Cal Kestis, a semblé annoncer officiellement la date de sortie de »Star Wars Jedi : Survivor ». Cette nouvelle suite nous emmènera cinq ans après les événements de »Fallen Order », avec Cal et son compagnon droïde, BD-1, toujours en fuite des griffes de l’Empire.

Lorsqu’on lui a demandé comment la série » Star Wars Jedi » pourrait faire évoluer son personnage, Monaghan a déclaré: « Je pense que Cal est un excellent ajout à Star Wars, et j’aime à quel point il est concentré et comment sa première histoire dans ‘ Jedi : Fallen Order ‘ était une exploration du traumatisme et de la perte. »

« Pour aller de l’avant, j’aimerais vraiment nous voir continuer à explorer Cal, et aussi le mettre dans des situations très différentes, et voir comment il change à mesure qu’il vieillit pendant une période très sombre », a poursuivi l’acteur.

En plus de »Star Wars Jedi : Survivor », Ubisoft développe un nouveau jeu en monde ouvert se déroulant dans l’univers »Star Wars ». Bien que le jeu n’ait pas encore de titre officiel ni de date de sortie, en décembre 2022, il a été confirmé que la société recherchait des joueurs pour tester le jeu afin d’obtenir des commentaires.

»Star Wars Jedi: Survivor » sortira le 28 avril 2023 pour Xbox série X|S, playstation 5 et PC.